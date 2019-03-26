Зеленський пропонує Раді відновити покарання за незаконне збагачення

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 3 червня, вніс до Верховної Ради законопроект про "цивільну конфіскацію корупційних активів чиновників", який передбачає також повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Згідно з нормами запропонованого Зеленським законопроекту, передбачається конфіскація незаконних активів за рішеннями суду в цивільному порядку без обвинувального вироку.

Активи пропонується стягувати в дохід держави

Законопроектом пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду розгляд справ про незаконне збагачення, визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави. Це має стати додатковою гарантією неупередженого розгляду відповідних справ, зазначається у повідомленні прес-служби Зеленського.

До кримінальної відповідальності за незаконне збагачення притягуватимуть у разі, якщо предметом незаконного збагачення будуть активи, що перевищують значний розмір, як це визначено у Конвенції ООН проти корупції.

У повідомленні наголошується, що внесений президентом законопроект принципово відрізняється від уже зареєстрованих у Верховній Раді та значно ширший за них за предметом регулювання. Тож він не є альтернативним.

"Законопроект запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців - за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку", - інформує прес-служба.

Також "напрацьовані раніше матеріали щодо незаконного збагачення можуть бути використані антикорупційними органами для позовів про стягнення у дохід держави незаконно нажитих активів". Такі активи "стягуватимуться у дохід держави у цивільному порядку за позовами Національного антикорупційного бюро, погодженими з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Цивільна конфіскація допускається окремою Директивою ЄС і застосовується у Великобританії, США, Австралії, Канаді, Швейцарії та інших країнах, зазначається в повідомленні прес-служби.

Консультації з МВФ та Світовим банком

Згодом заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка розповів у коментарі агенції новин "Інтерфакс-Україна", що цей законопроект розробляли так, аби виключити ризики для визнання його положень такими, що не відповідають Конституції України. "Ми врахували можливі ризики, довго обговорювали і регулювали законопроект, щоб їх не було. Багато консультувалися з експертами МВФ, Світового банку, американськими прокурорами", - зазначив він.

Рябошапка додав, що паралельно в комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності велася робота над кримінально-правовою нормою з незаконного збагачення, і кращі напрацювання були включені в законопроект президента.

Нагадаємо, 26 лютого 2019 року Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.