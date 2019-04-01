Зеленський пропонує провести референдум щодо вступу України в НАТО

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в Північноатлантичний альянс. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна", яке вийшло в неділю, 7 квітня. "Я особисто за НАТО, але щоб вступити в НАТО треба пояснити, що це, що це не якийсь алігатор, який хоче проковтнути нас, Україну, що це безпека країни. Треба достукатися до кожної людини, що живе на Сході України", - зазначив кандидат.

Щодо європейських прагнень України він зазначив, що цей курс уже давно обраний і ніхто його не збирається міняти. Для поліпшення інвестиційного клімату Зеленський запропонував усунути тиск на бізнес з боку силових структур. "У нас дві глобальні проблеми - війна на Донбасі і те, що люди бояться інвестувати в Україну", - зазначив він.

Кандидат у президенти також заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі. "Війна з Росією. Тому з РФ треба говорити. Мають бути переговори і дипломатичний формат перемовин з РФ у присутності західних представників", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Київ має почати інформаційну війну. "Ми маємо достукатися до людей, які живуть на окупованих територіях… Необхідно відновити відносини з ними, почати платити людям пенсії, які живуть там, вони теж українці. Необхідно говорити їм, що ми вас любимо, ми вас чекаємо, ми усіх переможемо", - зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що не піде на територіальні поступки. "Жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України має бути константою", - зазначив кандидат.

Нагадаємо, що за результатами першого туру голосування Володимир Зеленський набрав 30,2 відсотка голосів виборців (5,7 мільйона громадян), тоді як Петра Порошенка підтримали 15,9 відсотка (три мільйони осіб). Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.