Зеленський пропонує закрити міжміські перевезення в Україні та метро

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції президент України Володимир Зеленський запропонував вжити низку жорстких заходів. Про це він заявив у своєму відеозверненні до українців, опублікованому в понеділок, 16 березня на сайті президента України.

"Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет Міністрів України зробити таке:

Перше. З 00 годин 01 хвилини 17 березня 2020 року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг.

Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому.

Друге. Міністерству інфраструктури - з 12-ої години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів.

Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб - у маршрутних таксі й таксі і до 20 осіб - у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Третє. Міністерству фінансів - провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Четверте. Найближчим часом очікуємо від НБУ, міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого й середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін.

Крім цього, громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень, мають одержати доплату в розмірі 1 тисяч гривень.

П’яте. В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме - в Чернівецькій та Житомирській областях - запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.

Шосте. Міністерству охорони здоров’я - тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати лише термінові та невідкладні заходи.

Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.

Розробити механізм доставки ліків працівниками "Укрпошти" для людей похилого віку.

Сьоме. Заборонити масові заходи за участі понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями.

Лідерів усіх церков я дуже прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю.

Восьме. Обмежити експорт продуктів харчування - за визначеним урядом переліком.

Дев’яте. Міністерствам, головам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств - забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній. А також усіх підприємств критичної інфраструктури державної та комунальної власності й вантажного транспорту. Роботу у звичайному режимі мають продовжити всі без винятку органи державної влади, заклади охорони здоров’я та правоохоронні органи.

Особливо важлива робота зараз Верховної Ради України. На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради неприпустима.

Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, Генерального прокурора України", - йдеться у зверненні Зеленського.

"Швидкі реформи - це швидка допомога для економіки. Без них - економічна кома. І це не питання. Це відповідь. У такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України.

Наполегливо рекомендую всім людям залишатися вдома, крім необхідності купівлі продуктів чи ліків. Особливо це стосується громадян, старших 60 років, які перебувають у зоні ризику", - додав Володимир Зеленський.

За словами президента України, досвід Китаю показує, що саме непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя, а "м'якотілість і ліберальність", стверджує Зеленський, є союзниками коронавірусу. "Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного - життя та здоров’я українців", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано п'ять випадків зараження новим коронавірусом. Перший пацієнт, в якого виявили коронавірус, одужав.