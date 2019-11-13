Зеленський прокоментував перехід Тимошенко в опозицію

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, прокоментував заяву лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко про перехід в опозицію. За його словами, вона це зробила, бо "їй не дають "солоденьке".

"Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Він прокоментував слова лідерки "Батьківщини" про те, що вона пропонувала нових людей на різні посади. "Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили", - зазначив президент України.

Водночас Зеленський заявив про "гарний вигляд опозиції". "Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", - сказав Зеленський.

Дещо згодом цього ж дня Тимошенко відповіла на заяву Зеленського. Вона заявила, що хотіла б говорити з президентом "про долю країни", але він обрав інший шлях. "Тоді нагадаю вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі…", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. Тимошенко додала: "чекаємо вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно".

Напередодні Юлія Тимошенко заявила в ефірі українського телебачення, що казала Зеленському, що готова запропонувати кадри туди, де треба виконувати "Новий курс України", куди можна "привести інвестиції".

Нагадаємо, 13 листопада Юлія Тимошенко заявила про перехід в опозицію до правлячої пропрезидентської партії "Слуга народу". Причиною такого рішення вона назвала прийнятий у першому читанні законопроєкт про продаж сільськогосподарської землі в Україні. Документ, за її твердженнями, "суперечить національним інтересам України". Після перемоги на парламентських виборах у липні "Батьківщина" не переходила в опозицію до однопартійної більшості "Слуги народу". Утім, партія від початку висловлювалася проти озвучених владою планів із лібералізації земельного ринку. Прийняття земельного законопроєкту в першому читанні Тимошенко назвала переходом "усіх червоних ліній" з боку президента України Володимира Зеленського.

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