 Зеленський прокоментував перехід Тимошенко в опозицію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2019

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Новини

Зеленський прокоментував перехід Тимошенко в опозицію

Володимир Зеленський заявив, що Юлія Тимошенко пішла в опозицію, бо "їй не дають "солоденького". За його версією, вона пропонувала "своїх людей" на "солодкі" місця і пропонувала голосувати за закони разом із більшістю.

Володимир Зеленський заявив, що Юлія Тимошенко пішла в опозицію, бо їй не дають солоденького

Володимир Зеленський заявив, що Юлія Тимошенко пішла в опозицію, бо "їй не дають "солоденького"

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, прокоментував заяву лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко про перехід в опозицію. За його словами, вона це зробила, бо "їй не дають "солоденьке".

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Більшістю голосів парламент попередньо підтримав скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Раніше Зеленський обіцяв референдум щодо продажу землі іноземцям. (13.11.2019)

У першому читанні за законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі проголосувала лише фракція "Слуга народу" та позафракційні народні депутати. Інші парламентарі навідріз відмовилися це підтримувати. (13.11.2019)

"Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Він прокоментував слова лідерки "Батьківщини" про те, що вона пропонувала нових людей на різні посади.  "Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили", - зазначив президент України.

Водночас Зеленський заявив про "гарний вигляд опозиції". "Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", - сказав Зеленський.

Дещо згодом цього ж дня Тимошенко відповіла на заяву Зеленського. Вона заявила, що хотіла б говорити з президентом "про долю країни", але він обрав інший шлях. "Тоді нагадаю вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі…", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. Тимошенко додала: "чекаємо вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно". 

Напередодні Юлія Тимошенко заявила в ефірі українського телебачення, що казала Зеленському, що готова запропонувати кадри туди, де треба виконувати "Новий курс України", куди можна "привести інвестиції". 

Нагадаємо, 13 листопада Юлія Тимошенко заявила про перехід в опозицію до правлячої пропрезидентської партії "Слуга народу". Причиною такого рішення вона назвала прийнятий у першому читанні законопроєкт про продаж сільськогосподарської землі в Україні. Документ, за її твердженнями, "суперечить національним інтересам України". Після перемоги на парламентських виборах у липні "Батьківщина" не переходила в опозицію до однопартійної більшості "Слуги народу". Утім, партія від початку висловлювалася проти озвучених владою планів із лібералізації земельного ринку. Прийняття земельного законопроєкту в першому читанні Тимошенко назвала переходом "усіх червоних ліній" з боку президента України Володимира Зеленського.

 

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Зеленський про Раду "без гальм" і олігархів (13.09.2019)

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Продаж землі: як це врегульовано в Німеччині (13.11.2019)

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Аудіо й відео до теми

Зеленський про Раду "без гальм" і олігархів (13.09.2019)  

Продаж землі: як це врегульовано в Німеччині (13.11.2019)  

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