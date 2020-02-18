 Зеленський: Провокація на Донбасі не змінить курсу до миру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2020

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Зеленський: Провокація на Донбасі не змінить курсу до миру

Бій, що стався на ділянці розмежування на Донбасі, не змінить курсу на припинення війни, заявив президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив на важливості мати сильну армію.

Війна на Донбасі

Український військовий на Донбасі, грудень 2019 року

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що бій, який стався на Донбасі зранку, не змінить нинішнього курсу країни на припинення війни. Про це Зеленський сказав у вівторок, 18 лютого, під час пресконференції в Офісі президента після засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"Провокації бувають, армія відповідно сильно відповіла. Ситуація повністю контрольована нашою армією. (..) Ми впевнені, що ця провокація не змінить курсу, тому що тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Ми йдемо впевнено, наближаємося до припинення війни й до миру", - сказав Зеленський.

Зеленський також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українського військового та побажав одужання пораненим.

Генштаб уточнив втрати

Як повідомлялося, зранку вівторка відбувся наступ збройних формувань проросійських сепаратистів на позиції з'єднань об'єднаних сил на Донбасі. Під час наступу проросійські сили застосували заборонені мінськими угодами озброєння, зокрема 120-міліметрові міномети та гармати калібром 152 міліметри.

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За словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, нові ділянки розведення сил обговорюють у Тристоронній контактній групі, вони матимуть "чіткий гуманітарний характер". (26.12.2019)

Президент України Володимир Зеленський отримав на Мюнхенській конференції з безпеки те, чого не було у його попередника, - окрему дискусію з трансляцією на CNN. Ток-шоу вдалося. (15.02.2020)

Під час Мюнхенської конференції з безпеки український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ намагається повернути з Донбасу понад 200 утримуваних там українців. (15.02.2020)

За словами начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака, внаслідок атаки на позиції двох механізованих бригад загинув один український військовослужбовець, ще троє вояків дістали поранень, а двоє були контужені. "Поранені й контужені наразі в лікувальних закладах, їм надається допомога", - сказав Хомчак.

Крім того, керівник Генштабу повідомив, що з 10:00 загони проросійських бойовиків запросили "режим тиші", щоб забрати з поля бою тіла загиблих та поранених. "Наразі ситуація стабільна, вогонь припинено", - запевнив Хомчак.

Нині на ділянці працює Спільний центр координації та контролю для того, щоб військові ЗСУ могли забрати тіло свого загиблого, а бойовики - тіла своїх. Хомчак також назвав оцінку втрат у лавах збройних формувань сепаратистів. "Втрати противника підтверджено: четверо людей загинули, шістьох поранено", - додав начальник Генштабу.

Опозиція вимагає повернути військових на попередні позиції

Тим часом парламентська фракція "Європейська солідарність" вимагає від президента України Володимира Зеленського повернути українських військових на раніше залишені ними позиції в районах розведення сил і засобів на Донбасі.

"Європейська солідарність" звертається до президента Зеленського та вимагає терміново повернути війська на позиції, з яких їх було відведено в рамках так званого розведення, і вимагаємо від пана Зеленського виконати його власну обіцянку про те, що в разі загострення війська буде повернуто на позиції", - заявив співголова фракції "Євросолідарність" Артур Герасимов у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, перед проведенням 9 грудня 2019 року саміту "нормандської четвірки" відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії зіткнення.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

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