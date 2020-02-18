Зеленський: Провокація на Донбасі не змінить курсу до миру

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що бій, який стався на Донбасі зранку, не змінить нинішнього курсу країни на припинення війни. Про це Зеленський сказав у вівторок, 18 лютого, під час пресконференції в Офісі президента після засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"Провокації бувають, армія відповідно сильно відповіла. Ситуація повністю контрольована нашою армією. (..) Ми впевнені, що ця провокація не змінить курсу, тому що тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Ми йдемо впевнено, наближаємося до припинення війни й до миру", - сказав Зеленський.

Зеленський також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українського військового та побажав одужання пораненим.

Генштаб уточнив втрати

Як повідомлялося, зранку вівторка відбувся наступ збройних формувань проросійських сепаратистів на позиції з'єднань об'єднаних сил на Донбасі. Під час наступу проросійські сили застосували заборонені мінськими угодами озброєння, зокрема 120-міліметрові міномети та гармати калібром 152 міліметри.

За словами начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака, внаслідок атаки на позиції двох механізованих бригад загинув один український військовослужбовець, ще троє вояків дістали поранень, а двоє були контужені. "Поранені й контужені наразі в лікувальних закладах, їм надається допомога", - сказав Хомчак.

Крім того, керівник Генштабу повідомив, що з 10:00 загони проросійських бойовиків запросили "режим тиші", щоб забрати з поля бою тіла загиблих та поранених. "Наразі ситуація стабільна, вогонь припинено", - запевнив Хомчак.

Нині на ділянці працює Спільний центр координації та контролю для того, щоб військові ЗСУ могли забрати тіло свого загиблого, а бойовики - тіла своїх. Хомчак також назвав оцінку втрат у лавах збройних формувань сепаратистів. "Втрати противника підтверджено: четверо людей загинули, шістьох поранено", - додав начальник Генштабу.

Опозиція вимагає повернути військових на попередні позиції

Тим часом парламентська фракція "Європейська солідарність" вимагає від президента України Володимира Зеленського повернути українських військових на раніше залишені ними позиції в районах розведення сил і засобів на Донбасі.

"Європейська солідарність" звертається до президента Зеленського та вимагає терміново повернути війська на позиції, з яких їх було відведено в рамках так званого розведення, і вимагаємо від пана Зеленського виконати його власну обіцянку про те, що в разі загострення війська буде повернуто на позиції", - заявив співголова фракції "Євросолідарність" Артур Герасимов у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, перед проведенням 9 грудня 2019 року саміту "нормандської четвірки" відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії зіткнення.