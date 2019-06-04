Зеленський прийде на засідання Конституційного суду щодо розпуску Ради

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прийде на засідання Конституційного суду (КС) 11 червня, на якому розглядатимуть питання щодо конституційності його указу про розпуск парламенту. Про це Зеленський сказав у понеділок, 10 червня, у відеозверненні, яке він оприлюднив на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як зазначив Зеленський, його "запросили на це засідання". За його словами, "це буде вперше за 28 років історії незалежної України, коли президент прийде на засідання КС". "Обов‘язково буду. Ми впевнені в нашій юридичній позиції, але найголовніше - це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент, - це був і є величезний запит українського народу", - запевнив Зеленський у відеозверненні.

Призначений на 11 червня розгляд справи розпочнеться о 10:00 та відбуватиметься в формі усного провадження.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів на 21 липня. Вже 24 травня до КС надійшло подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента Зеленського про достроковий розпуск парламенту.