 Зеленський прийде на засідання Конституційного суду щодо розпуску Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2019

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Новини

Зеленський прийде на засідання Конституційного суду щодо розпуску Ради

Володимир Зеленський стверджує, що впевнений у своїй юридичній позиції стосовно розпуску Верховної Ради. За його словами, на розпуск парламенту був і великий запит українського суспільства.

Володимир Зеленський прийде на засідання Конституційного суду

Володимир Зеленський прийде на засідання КСУ, каже, що впевнений в "юридичній позиції" щодо розпуску Ради

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прийде на засідання Конституційного суду (КС)  11 червня, на якому розглядатимуть питання щодо конституційності його указу про розпуск парламенту. Про це Зеленський сказав у понеділок, 10 червня, у відеозверненні, яке він оприлюднив на сторінці в соціальній мережі Facebook.

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На сайті президента України опублікували указ про розпуск парламенту восьмого скликання. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. (21.05.2019)

Подання 62 депутатів щодо відповідності Конституції України указу президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради надійшло до Конституційного суду. Нардепи просять розглянути його за два місяці. (24.05.2019)

Як зазначив Зеленський, його "запросили на це засідання". За його словами, "це буде вперше за 28 років історії незалежної України, коли президент прийде на засідання КС". "Обов‘язково буду. Ми впевнені в нашій юридичній позиції, але найголовніше - це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент, - це був і є величезний запит українського народу", - запевнив Зеленський у відеозверненні.

Призначений на 11 червня розгляд справи розпочнеться о 10:00 та відбуватиметься в формі усного провадження.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів на 21 липня. Вже 24 травня до КС надійшло подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

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Зеленський пояснив Туску, чому розпустив Верховну Раду (05.06.2019)

 

 

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Зеленський пояснив Туску, чому розпустив Верховну Раду (05.06.2019)  

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