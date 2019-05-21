 Зеленський призначив свого представника в уряді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

Зеленський призначив свого представника в уряді

Президент України призначив своїм представником у Кабінеті міністрів Андрія Геруса та скасував указ про призначення заступницею глави адміністрації президента Олени Зеркаль.

Андрій Герус

Андрій Герус

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 травня, своїм указом призначив на посаду представника президента в Кабінеті міністрів Андрія Геруса. Як повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна", 22 травня Андрій Герус вже приїхав на засідання уряду під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який заявив напередодні про намір піти у відставку.

З 2003 по 2007 рік Андрій Герус працював аналітиком інвестиційної діяльності, директором з торговельної та інвестиційної діяльності в концерні "Галнафтогаз". У 2007-2014 роках був директором з інвестиційної діяльності компанії "Конкорд Капітал", а у 2014-2015 - членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ). З 2015 року Герус був виконавчим директором "Конкорд Капітал".

У 2015 році Герус балотувався до Київської міської ради від партії "Об'єднання "Самопоміч". З 2017 року є головою Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг. На початку 2019 року під час виборчої кампанії Зеленського він був представлений як член його команди, який відповідає за питання енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольного регулювання.

Зеленський скасував призначення Зеркаль в АП

DW.COM

Перед початком опалювального сезону в Україні DW поспілкувалася з колишнім членом НКРЕКП Андрієм Герусом про те, наскільки готова енергосистема країни до зими та як Київ може позбутися енергетичної залежності від Москви. (10.09.2015)

Водночас Зеленський скасував призначення заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль заступницею голови адміністрації президента. Про це йдеться в указі №315 від 22 травня. Причини такого рішення не вказані.

Сама Зеркаль зазначила, що пізніше дасть пояснення цього рішення. "Парадокси указу №309 (про призначення Зеркаль 21 травня на посаду в АП - Ред.) породжують чутки і нерозуміння. Особисто я не люблю таким чином тримати людей у напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Зараз можу сказати - питання не в посаді", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялось, напередодні Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України, а Андрія Богдана - главою адміністрації президента.  

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