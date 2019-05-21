Зеленський призначив свого представника в уряді

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 травня, своїм указом призначив на посаду представника президента в Кабінеті міністрів Андрія Геруса. Як повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна", 22 травня Андрій Герус вже приїхав на засідання уряду під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який заявив напередодні про намір піти у відставку.

З 2003 по 2007 рік Андрій Герус працював аналітиком інвестиційної діяльності, директором з торговельної та інвестиційної діяльності в концерні "Галнафтогаз". У 2007-2014 роках був директором з інвестиційної діяльності компанії "Конкорд Капітал", а у 2014-2015 - членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ). З 2015 року Герус був виконавчим директором "Конкорд Капітал".

У 2015 році Герус балотувався до Київської міської ради від партії "Об'єднання "Самопоміч". З 2017 року є головою Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг. На початку 2019 року під час виборчої кампанії Зеленського він був представлений як член його команди, який відповідає за питання енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольного регулювання.

Зеленський скасував призначення Зеркаль в АП

Водночас Зеленський скасував призначення заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль заступницею голови адміністрації президента. Про це йдеться в указі №315 від 22 травня. Причини такого рішення не вказані.

Сама Зеркаль зазначила, що пізніше дасть пояснення цього рішення. "Парадокси указу №309 (про призначення Зеркаль 21 травня на посаду в АП - Ред.) породжують чутки і нерозуміння. Особисто я не люблю таким чином тримати людей у напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Зараз можу сказати - питання не в посаді", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялось, напередодні Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України, а Андрія Богдана - главою адміністрації президента.