 Зеленський призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

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Новини

Зеленський призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський підвищив Валерія Євдокимова із заступника до голови Служби зовнішньої розвідки України.

Володимир Зеленський підвищив Валерія Євдокимова із заступника до голови Служби зовнішньої розвідки, архівне фото

Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Євдокимова з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) і призначив його главою цього відомства. Відповідні укази датовані 20 вересня про звільнення №709/2019 та про призначення №710/2019 Євдокимова опубліковані на офіційному інтернет-представництві президента.

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Нагадаємо, 11 червня Зеленський призначив народного депутата від "Батьківщини" Владислава Бухарєва головою СЗР. Тоді українські ЗМІ звернули увагу, що балотуючись до Ради у 2014 році, Бухарєв вказав, що отримував медаль ФСБ Росії "За боевое содружество". 

Тоді ж він пояснив, що отримав її приблизно у 2004 році за "участь у проведенні міжнародної операції з запобігання перекиданню великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи".

У грудні 2018 року Бухарєв потрапив до санкційного списку Росії, що передбачає повне заморожування коштів, цінних паперів та майна у РФ.

12 вересня Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади глави СЗР і призначив його першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. 

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