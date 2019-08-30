Зеленський призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Євдокимова з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) і призначив його главою цього відомства. Відповідні укази датовані 20 вересня про звільнення №709/2019 та про призначення №710/2019 Євдокимова опубліковані на офіційному інтернет-представництві президента.

Нагадаємо, 11 червня Зеленський призначив народного депутата від "Батьківщини" Владислава Бухарєва головою СЗР. Тоді українські ЗМІ звернули увагу, що балотуючись до Ради у 2014 році, Бухарєв вказав, що отримував медаль ФСБ Росії "За боевое содружество".

Тоді ж він пояснив, що отримав її приблизно у 2004 році за "участь у проведенні міжнародної операції з запобігання перекиданню великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи".

У грудні 2018 року Бухарєв потрапив до санкційного списку Росії, що передбачає повне заморожування коштів, цінних паперів та майна у РФ.

12 вересня Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади глави СЗР і призначив його першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.