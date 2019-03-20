 Зеленський призначив нового керівника Херсонщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2019

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Новини

Зеленський призначив нового керівника Херсонщини

Новим очільником Херсонської області став колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв. Раніше він планував балотуватися до парламенту від партії "Слуга народу", але відмовився від цього.

Володимир Зеленський та Юрій Гусєв (в центрі)

Володимир Зеленський та Юрій Гусєв (в центрі)

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва. Він представив новопризначеного очільника ОДА на нараді в Херсоні в суботу, 13 липня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Одним з пріоритетів роботи нового голови ОДА Зеленський назвав облаштування інфраструктури контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) в Херсонській області на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом.

У свою чергу Гусєв зазначив, що відсьогодні в області стартує пілотна програма, в рамках якої голів райдержадміністрацій області, а також заступників голови ОДА набиратимуть з кадрової програми Lift. "Вона стартує у Херсонській області. В районні державні адміністрації люди набиратимуться виключно через програму Lift", - зазначив він.

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З 2014 по 2016 рік Юрій Гусєв був заступником міністра оборони. Він планував балотуватися в народні депутати від партії "Слуга народу". Однак 13 червня заявив, що не братиме участі у парламентських виборах, але залишається в команді Зеленського і допомагатиме їй "в іншій ролі".

Також Зеленський на зустрічі представив постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича, який був призначений на цю посаду відповідним указом раніше. Представник президента в Криму заявив, що робитиме все, щоб кримське питання не сходило з порядку денного і щоб максимально захистити права громадян, які проживають в анексованому Криму, та внутрішньо переміщених осіб з півострова.

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