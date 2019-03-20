Зеленський призначив нового керівника Херсонщини

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва. Він представив новопризначеного очільника ОДА на нараді в Херсоні в суботу, 13 липня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Одним з пріоритетів роботи нового голови ОДА Зеленський назвав облаштування інфраструктури контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) в Херсонській області на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом.

У свою чергу Гусєв зазначив, що відсьогодні в області стартує пілотна програма, в рамках якої голів райдержадміністрацій області, а також заступників голови ОДА набиратимуть з кадрової програми Lift. "Вона стартує у Херсонській області. В районні державні адміністрації люди набиратимуться виключно через програму Lift", - зазначив він.

З 2014 по 2016 рік Юрій Гусєв був заступником міністра оборони. Він планував балотуватися в народні депутати від партії "Слуга народу". Однак 13 червня заявив, що не братиме участі у парламентських виборах, але залишається в команді Зеленського і допомагатиме їй "в іншій ролі".

Також Зеленський на зустрічі представив постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича, який був призначений на цю посаду відповідним указом раніше. Представник президента в Криму заявив, що робитиме все, щоб кримське питання не сходило з порядку денного і щоб максимально захистити права громадян, які проживають в анексованому Криму, та внутрішньо переміщених осіб з півострова.