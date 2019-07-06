 Зеленський призначив нового голову Львівської облдержадміністрації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2020

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Зеленський призначив нового голову Львівської облдержадміністрації

Володимир Зеленський призначив Максима Козицького головою Львівської облдержадміністрації. Козицький співпрацюватиме з міністром розвитку громад і територій, щоб вирішувати проблемні питання області.

Володимир Зеленський призначив Максима Козицького головою Львівської облдержадміністрації

Володимир Зеленський призначив Максима Козицького головою Львівської облдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 лютого, представив нового голову Львівської обласної державної адміністрації (ОДА). Ним став підприємець зі Львова Максим Козицький.

"У нас є ваша людина - львів'янин Максим Козицький (…) Людина досвідчена, фахова. Ми шукали сильного менеджера - ось він. Я хотів би його привітати", - наводить слова президента України його пресслужба.

За словами Зеленського, Максим Козицький координуватиме всі проблемні питання області у співпраці з нещодавно призначеним віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій Денисом Шмигалем.

На сайті президента України також опублікований указ від 5 лютого про призначення Максима Козицького головою Львівської облдержадміністрації.

Максим Козицький народився у Львові у 1981 році. Останніми роками був підприємцем і працював заступником генерального директора у компаніях "Укрнафтогазінвест" і "Прикарпатська енергетична компанія". До цього працював лікарем.

Нагадаємо, у грудні Володимир Зеленський звільнив голів Львівської ОДА Маркіяна Мальського та Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка. Зеленський призначив Бондаренка та Мальського головами цих обладміністрацій 5 липня.

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