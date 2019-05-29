Зеленський призначив главою зовнішньої розвідки народного депутата від "Батьківщини"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки народного депутата від "Батьківщини" Владислава Бухарєва.
Володимир Зеленський призначив народного депутата від "Батьківщини" Владислава Бухарєва керівником Служби зовнішньої розвідки. Відповідний указ опублікований у вівторок, 11 червня.
Бухарєв став народний депутатом у 2014 році, тоді його обрали у мажоритарному окрузі на Сумщині від "Батьківщини".
З 1992 року він 15 років працював у Службі безпеки України на різних посадах. З 2007 до 2010 року Бухарєв був першим заступником начальника податкової служби. У 2014-му повернувся у СБУ, коли тодішній в.о. президента Олександр Турчинов призначив його першим заступником СБУ. З липня по жовтень того ж року Бухарєв обіймав посаду офіцера з особливих доручень голови СБУ.
Медаль ФСБ Росії
Українські ЗМІ звернули увагу, що балотуючись до Ради у 2014 році, Бухарєв вказав, що отримував медаль ФСБ Росії "За боевое содружество". Тоді ж він пояснив, що отримав її приблизно у 2004 році за "участь у проведенні міжнародної операції по запобіганню перекидання великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи".
У грудні 2018 року Бухарєв потрапив до санкційного списку Росії, що передбачає повне заморожування коштів, цінних паперів та майна у РФ.
Майно та подарунки
Попри те, що новопризначений глава зовнішньої розвідки усе життя працював на держпосадах, а його дружина вчителькою у ліцеї, у 2018 році він та члени його родини задекларували декілька квартир, будинок, земельну ділянку та чотири елітних автівки. Зокрема, його дружина Олена має нерухомість в окупованому РФ Криму.
Також Владислав Бухарєв, який народився у 1969 році, вказав у деклараціях, що у 2018 році зробив своїй доньці Юлії два подарунки на майже 1,5 мільйона гривень.