Зеленський призначив главою зовнішньої розвідки народного депутата від "Батьківщини"

Володимир Зеленський призначив народного депутата від "Батьківщини" Владислава Бухарєва керівником Служби зовнішньої розвідки. Відповідний указ опублікований у вівторок, 11 червня.

Бухарєв став народний депутатом у 2014 році, тоді його обрали у мажоритарному окрузі на Сумщині від "Батьківщини".

З 1992 року він 15 років працював у Службі безпеки України на різних посадах. З 2007 до 2010 року Бухарєв був першим заступником начальника податкової служби. У 2014-му повернувся у СБУ, коли тодішній в.о. президента Олександр Турчинов призначив його першим заступником СБУ. З липня по жовтень того ж року Бухарєв обіймав посаду офіцера з особливих доручень голови СБУ.

Медаль ФСБ Росії

Українські ЗМІ звернули увагу, що балотуючись до Ради у 2014 році, Бухарєв вказав, що отримував медаль ФСБ Росії "За боевое содружество". Тоді ж він пояснив, що отримав її приблизно у 2004 році за "участь у проведенні міжнародної операції по запобіганню перекидання великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи".

У грудні 2018 року Бухарєв потрапив до санкційного списку Росії, що передбачає повне заморожування коштів, цінних паперів та майна у РФ.

Майно та подарунки

Попри те, що новопризначений глава зовнішньої розвідки усе життя працював на держпосадах, а його дружина вчителькою у ліцеї, у 2018 році він та члени його родини задекларували декілька квартир, будинок, земельну ділянку та чотири елітних автівки. Зокрема, його дружина Олена має нерухомість в окупованому РФ Криму.

Також Владислав Бухарєв, який народився у 1969 році, вказав у деклараціях, що у 2018 році зробив своїй доньці Юлії два подарунки на майже 1,5 мільйона гривень.