 Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором ″Укроборонпрому″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

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Новини

Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора "Укроборонпрому" Павла Букіна та призначив на його місце колишнього міністра економіки Айвараса Абромавичуса.

Ексміністр економіки України Айварас Абромавичус став новим гендиректором Укроборонпрому

Ексміністр економіки України Айварас Абромавичус став новим гендиректором "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 серпня, призначив ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса новим генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Загалом на сайті Офісу президента (ОП) опубліковано три укази, які стосуються зміни керівництва державного концерну. Першим указом президент припинив повноваження Абромавичуса як члена Наглядової ради "Укроборонпрому". На цю посаду Зеленський призначив колишнього міністра економіки 12 червня.

Другий опублікований указ стосується звільнення Павла Букіна з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Третім указом президент України призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором цього державного концерну. Усі три укази датовані 30 серпня. 

DW.COM

Абромавичус стане членом наглядової ради "Укроборонпрому"

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