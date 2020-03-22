Зеленський пригрозив наслідками за роздування цін на медикаменти

Президент України Володимир Зеленський застеріг від протиправних на ринку медикаментів дій у час протидії поширенню коронавірусу. Про це Зеленський заявив під час зробленого в понеділок, 23 березня, відеозвернення. За словами українського президента, ті люди, які в ситуації пандемії коронавірусу вдаються до нечесних практик, "отримають і моральну оцінку суспільства, і юридичну оцінку з боку правоохоронних органів".

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Зеленський запевнив, що це стосується насамперед тих, хто прагне "заробляти на людській біді, підвищує ціни, притримує маски на складах, продає респіратори за кордон".

Заклик до всіх українців

Водночас український президент закликав громадян не піддавати ризику зараження коронавірусом себе й оточуючих. "Це стосується не лише літніх людей, а й усіх громадян. Не створюйте ризик для себе й оточуючих. (…). Навіть найбагатші країни світу відверто говорять про неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження. Тому завдання номер один - мінімізувати поширення вірусу", - сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що українська медицина - "далеко не ідеальна медицина, але вона тримається, маючи найцінніше - людей".

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"Це наші українські медики. Давайте не допустимо ситуації, коли вони у прямому сенсі слова падатимуть на роботі від перевтоми. Будуть змушені обирати, кого з пацієнтів їм лікувати. Допоможіть своїй країні - залишайтеся вдома", - закликав він.

Кредитори допоможуть

Крім того, Зеленський наголосив, що провідні міжнародні кредитні інститутції, зокрема МВФ, Світовий банк, ЄБРР та інші фінансові організації готові допомогти Україні в умовах пандемії коронавірусу.

"Учора у мене відбулася розмова з головою МВФ, пані Крісталіною Георгієвою. Наші міжнародні фінансові партнери, зокрема МВФ, Світовий банк, ЄБРР, запевнили про готовність підтримувати й допомагати Україні", - запевнив Зеленський.

Як повідомлялося, раніше цього дня український Кабмін оголосив запровадження режиму надзвичайної ситуації у трьох областях.