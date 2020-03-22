 Зеленський пригрозив наслідками за роздування цін на медикаменти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2020

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Зеленський пригрозив наслідками за роздування цін на медикаменти

Безпідставне підвищення цін на медикаменти під час пандемії коронавірусу отримає належну юридичну оцінку з боку правоохоронних органів, застеріг президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до українців через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський застеріг від протиправних на ринку медикаментів дій у час протидії поширенню коронавірусу. Про це Зеленський заявив під час зробленого в понеділок, 23 березня, відеозвернення. За словами українського президента, ті люди, які в ситуації пандемії коронавірусу вдаються до нечесних практик, "отримають і моральну оцінку суспільства, і юридичну оцінку з боку правоохоронних органів".

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Зеленський запевнив, що це стосується насамперед тих, хто прагне "заробляти на людській біді, підвищує ціни, притримує маски на складах, продає респіратори за кордон".

Поширення коронавірусу

Заклик до всіх українців

Водночас український президент закликав громадян не піддавати ризику зараження коронавірусом себе й оточуючих. "Це стосується не лише літніх людей, а й усіх громадян. Не створюйте ризик для себе й оточуючих. (…). Навіть найбагатші країни світу відверто говорять про неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження. Тому завдання номер один - мінімізувати поширення вірусу", - сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що українська медицина - "далеко не ідеальна медицина, але вона тримається, маючи найцінніше - людей".

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"Це наші українські медики. Давайте не допустимо ситуації, коли вони у прямому сенсі слова падатимуть на роботі від перевтоми. Будуть змушені обирати, кого з пацієнтів їм лікувати. Допоможіть своїй країні - залишайтеся вдома", - закликав він.

Кредитори допоможуть

Крім того, Зеленський наголосив, що провідні міжнародні кредитні інститутції, зокрема МВФ, Світовий банк, ЄБРР та інші фінансові організації готові допомогти Україні в умовах пандемії коронавірусу.

"Учора у мене відбулася розмова з головою МВФ, пані Крісталіною Георгієвою. Наші міжнародні фінансові партнери, зокрема МВФ, Світовий банк, ЄБРР, запевнили про готовність підтримувати й допомагати Україні", - запевнив Зеленський.

Як повідомлялося, раніше цього дня український Кабмін оголосив запровадження  режиму надзвичайної ситуації у трьох областях.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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