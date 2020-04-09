Зеленський пригрозив звільнити голів ОДА там, де не заплатили медикам

Президент України Володимир Зеленський заявив про наміри позбавити зарплат або звільнити голів обласних державних адміністрацій у тих регіонах, де не розрахувалися з медиками. Про це він сказав у відеозверненні у середу, 6 травня.

Голова держави наголосив, що уряд ще в середині квітня переказав кошти для виплати надбавок медикам, які працюють з хворими з коронавірусною інфекцією. Проте в окремих регіонах є випадки, коли ці кошти виплачені не були.

"Усім головам ОДА доручаю найближчими днями повністю погасити заборгованість перед лікарями. На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні та кожному медичному працівнику щодо одержання ними заробітної плати та надбавок. У тих регіонах, де будуть невиплати, голови ОДА щонайменше будуть позбавлені зарплати, а можливо, і позбавлені своїх посад", - наголосив Зеленський.

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В областях користуються нормою про "відпрацьований час"

Раніше цього дня під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що медики, які борються з COVID-19, до кінця поточного тижня отримають обіцяні 300 відсотків доплати. "Ми спрямували на місця 905 мільйонів гривень субвенції на виплати медикам за березень. 23 березня було ухвалено постанову, яка регламентувала порядок підвищення зарплат. Ми зібрали всю потребу з областей щодо всіх медпрацівників, кількість 5 435 медпрацівників, які працювали з COVID-19. Потреба в коштах - 181,6 мільйона гривень", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Степанов зазначив, що під час розрахунку зарплат місцева влада "почала користуватися наказом мінсоцполітики за 2003 рік, де є слова за відпрацьований час". Він дав доручення заступникам голів облдержадміністрацій і керівникам департаментів охорони здоров'я, щоб до 8 травня медпрацівники отримали всі обіцяні доплати

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