 Зеленський представив у Дніпрі нового голову Дніпропетровської ОДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2019

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Новини

Зеленський представив у Дніпрі нового голову Дніпропетровської ОДА

Новопризначеному голові Дніпропетровської ОДА Олександру Бондаренку президент Зеленський дав два місяці, щоб проявити себе на цій посаді.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 вересня, представив у Дніпрі новопризначеного голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександра Бондаренка.

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Володимир Зеленський під час своїх зустрічей з керівниками ЄС у Брюсселі закликав посилити санкції проти Росії. Також він пообіцяв імплементувати угоду про асоціацію з ЄС. (05.06.2019)

Губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського звільнено з посади указом президента України. Такий крок здійснено після інциденту довкола "Укртранснафти". (25.03.2015)

Звертаючись до Бондаренка, Зеленський наголосив, що дає йому два місяці, аби проявити себе на новій посаді, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". 

Згідно з електронною декларацією Бондаренка за 2018 рік, він зареєстрований у Харкові, але живе й володіє бізнесом у Києві. Член правління громадської організації "Асоціація випускників Києво-Могилянської академії". Він є директором кількох компаній.

У декларації зазначено, що дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.

Напередодні Бондаренка призначив на цю посаду уряд, схваливши відповідне подання Зеленського.

З березня 2015 по червень 2019 року Дніпропетровську ОДА очолював Валентин Резніченко. До його призначення цю посаду понад рік обіймав бізнесмен Ігор Коломойський.

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