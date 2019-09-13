Зеленський представив у Дніпрі нового голову Дніпропетровської ОДА

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 вересня, представив у Дніпрі новопризначеного голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександра Бондаренка.

Звертаючись до Бондаренка, Зеленський наголосив, що дає йому два місяці, аби проявити себе на новій посаді, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно з електронною декларацією Бондаренка за 2018 рік, він зареєстрований у Харкові, але живе й володіє бізнесом у Києві. Член правління громадської організації "Асоціація випускників Києво-Могилянської академії". Він є директором кількох компаній.

У декларації зазначено, що дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.

Напередодні Бондаренка призначив на цю посаду уряд, схваливши відповідне подання Зеленського.

З березня 2015 по червень 2019 року Дніпропетровську ОДА очолював Валентин Резніченко. До його призначення цю посаду понад рік обіймав бізнесмен Ігор Коломойський.