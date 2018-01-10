Зеленський представив голів Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій

Президент України Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації (ОДА), а Ігоря Бондаренка - головою Закарпатської ОДА. Відповідні укази опубліковані на сайті президента України.

До призначення головами ОДА Маркіян Мальський займався адвокатською діяльністю, а Ігор Бондаренко - підприємницькою, він - власник мережі кондитерських на Закарпатті.

Під час робочих поїздок до Львова та Ужгорода в суботу, 6 липня, при представленні нових голів ОДА Володимир Зеленський наголошував на важливості боротьби з контрабандою в обох областях.

Під час виступу у Львові Зеленський також анонсував, що має намір призначити головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації 43-річного директора Бурштинської ТЕС, заступника генерального директора ПАТ "ДТЕК "Західенерго" Дениса Шмигаля, повідомляє агентство "Українські новини". Раніше Шмигаль претендував на посаду голови Львівської ОДА.

Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський заявив про намір змінити всіх голів ОДА. Наприкінці минулого місяця Кабінет Міністрів погодив призначення на посади голів восьми обласних державних адміністрацій.