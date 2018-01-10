 Зеленський представив голів Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2019

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Новини

Зеленський представив голів Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій

Головою Львівської облдержадміністрації став Маркіян Мальський, а Закарпатської - Ігор Бондаренко. У Львові та Ужгороді Володимир Зеленський говорив про важливість боротьби з контрабандою.

Володимир Зеленський продовжує змінювати голів ОДА

Володимир Зеленський продовжує змінювати голів ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації (ОДА), а Ігоря Бондаренка - головою Закарпатської ОДА. Відповідні укази опубліковані на сайті президента України.

До призначення головами ОДА Маркіян Мальський займався адвокатською діяльністю, а Ігор Бондаренко - підприємницькою, він - власник мережі кондитерських на Закарпатті.

DW.COM

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Під час робочих поїздок до Львова та Ужгорода в суботу, 6 липня, при представленні нових голів ОДА Володимир Зеленський наголошував на важливості боротьби з контрабандою в обох областях.

Під час виступу у Львові Зеленський також анонсував, що має намір призначити головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації 43-річного директора Бурштинської ТЕС, заступника генерального директора ПАТ "ДТЕК "Західенерго" Дениса Шмигаля, повідомляє агентство "Українські новини". Раніше Шмигаль претендував на посаду голови Львівської ОДА.

Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський заявив про намір змінити всіх голів ОДА. Наприкінці минулого місяця  Кабінет Міністрів погодив призначення на посади голів восьми обласних державних адміністрацій. 

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