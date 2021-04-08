Зеленський поїхав на Донбас, щоб зустрітися з військовими

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Про це повідомляє пресслужба президента України у четвер, 8 квітня.

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"Глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим всеосяжного та сталого припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники", - йдеться у повідомленні.

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В Офісі президента зазначили, що Зеленський зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій. Він їде на Донбас "як верховний головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників", додали в ОП.

Раніше цього дня стало відомо про загибель одного українського військового внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі.

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Нагадаємо, 6 квітня внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один помер через підрив на невідомому вибуховому пристрої. 5 квітня було вбито двох українських військових, а 26 березня - чотирьох.

Як повідомлялося, напередодні на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі, сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, однак не змогли узгодити текст спільної заяви. Про це за підсумками засідання повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. За його словами, підтримку режиму припинення вогню не вдалося документально зафіксувати через позицію Росії і представників ОРДЛО.

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