 Зеленський пояснив, що має на увазі під референдумом про угоди з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

Зеленський пояснив, що має на увазі під референдумом про угоди з РФ

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що референдум про мирні угоди з РФ не є законодавчим, а способом з'ясувати думку суспільства. Петро Порошенко таку ініціативу розкритикував.

Зеленський перед інавгурацією

Зеленський перед інавгурацією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що винесення питання про укладення мирних угод з Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, а є лише способом з'ясувати думку суспільства. "Ми повинні чути кожну людину. Це - не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми", - сказав він у четвер, 23 травня, під час зустрічі з громадськими активістами, яка відбулася в адміністрації глави держави. Серед учасників зустрічі були волонтери, колишні військові, повідомляється на сайті президента.

Учасники зустрічі, своєю чергою, зазначили, що доцільно назвати таку ініціативу не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством.

Нагадаємо, раніше глава адміністрації українського президента Андрій Богдан заявив, що адміністрація президента не виключає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.

DW.COM

Український президент Володимир Зеленський заявив, що прагне надолужити відставання країни в електронному урядуванні та створити "країну в смартфоні". (23.05.2019)

Зареєстрована на сайті українського президента петиція за відставку Володимира Зеленського набрала понад 30 тисяч підписів. У той же час з'явилося більше десяти петицій проти його відставки. (23.05.2019)

Такий намір розкритикував екс-президент України Петро Порошенко, який вважає "неприпустимим" проведення такого референдуму. "Був неприємно здивований дивною позицією, що питання так званих мирних угод із Росією має вирішуватися на референдумі. У країні є побоювання, що це капітуляція, а ніяка не "мирна угода", - написав Порошенко у Twitter 22 травня. Він порадив команді Зеленського "розвіяти ці чутки".

Своєю чергою лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук назвав винесення питання про переговори з Росією на референдум безвідовідальним. "Виносити питання національної безпеки на референдум за часів, коли противник веде проти нас не тільки гарячу війну, а й інформаційну, - небезпечно і безвідповідально", - написав Вакарчук на своїй сторінці у соціальній мережі  Facebook 23 травня.

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