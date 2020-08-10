Зеленський попереджає про другу хвилю COVID-19 в Україні

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 14 серпня, попередив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19. У зв'язку з черговим антирекордом за кількістю виявлених хворих на коронавірус за добу глава держави заявив про необхідність посилення інформування населення щодо протидії поширенню захворювання.

"Ми маємо максимально посилити інформаційну кампанію з протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідин місць скупчення людей, відвідування масових заходів", - сказав Зеленський, звертаючись до чиновників і голів облдержадміністрацій, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

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Зеленський зазначив, що протягом 13 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1732 громадян (дані було оприлюднено 14 серпня), і такі цифри, а також кількість госпіталізованих свідчать про те, що країна перебуває на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки і карантинних правил.

Нагадаємо, шо антирекорд добової кількості нових випадків зараження коронавірусом в Україні встановлюється вже другий день поспіль: 12 серпня було виявлено 1592 нових заражених (дані оприлюднено 13 серпня). Загальна кількість жертв COVID-19 в Україні від початку епідемії сягнула 2011.