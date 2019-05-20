Зеленський пообіцяв іноземним партнерам, що Україною "пишатимуться"

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з послами і главами іноземних делегацій у понеділок, 20 травня, подякував за допомогу в проведенні чесних виборів в Україні, а також - у боротьбі з корупцією та російською агресією.

"Я дякую вам, по-перше, за те, що змогли приїхати до Києва у такий короткий термін. Ми це дуже цінуємо. Я дякую всім міжнародним партнерам за допомогу Україні у проведенні чесних демократичних виборів", - заявив Зеленський, відкриваючи урочистий прийом, повідомляється на сайті українського президента. Він також подякував закордонним партнерам за багаторічну допомогу - "у подоланні корупції, у життєво важливих реформах, у підтриманні економіки, і найголовніше - у боротьбі з військовою агресією Російської Федерації на Сході України та в Криму".

Глава держави також висловив сподівання, що кількість міжнародних партнерів України зростатиме, а "Україна в міжнародній спільноті стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться".

Перший гість в АП

Крім того, як повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна", президентка Грузії Саломе Зурабішвілі стала першою главою іноземної делегації, яка прибула до адміністрації українського президента після завершення урочистого прийому в Маріїнському палаці та прибуття до АП Володимира Зеленського. Згідно з оприлюдненою напередодні командою Зеленського програмою заходів, в українського президента запланована на 20 травня низка зустрічей із главами іноземних делегацій, які прибули до Києва.

Нагадаємо, раніше цього дня Зеленський склав присягу президента України під час урочистого засідання Верховної Ради. Під час свого виступу він заявив про розпуск українського парламенту та закликав парламентарів звільнити голову СБУ, генерального прокурора та міністра оборони України.