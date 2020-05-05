Зеленський пообіцяв випускати заробітчан за кордон

Українська влада не перешкоджатиме виїзду громадян на роботу в інші країни за умови офіційного працевлаштування й надання трудового контракту мінімум на три місяці, наголосив президент України Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв не чинити перешкод українським працівникам, котрі намагаються виїхати на роботу за кордон. Про це Зеленський заявив у суботу, 9 травня, під час візиту до Закарпатській області. Глава держави зокрема запевнив, що українська сторона не перешкоджатиме виїзду громадян на роботу в інші країни за умови офіційного працевлаштування.
Читайте також: Чи зможуть українських заробітчан "закрити" вдома?
"Ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна через дипломатичні канали з нами зв'язується і бере на себе зобов'язання, що у тієї людини, яку вони беруть на роботу, ... у неї там є, де жити, у неї є медична страховка", - сказав президент, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".
Читайте також: Коментар: Україна штучно намагається стримати трудову міграцію
Трудовий контракт мінімум на три місяці
За словами Зеленського, головною передумовою для вільного виїзду є надання українським заробітчанам офіційного трудового контракту тривалістю мінімум на три місяці.
Читайте також: Пристайко обіцяє виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон
"Де є дипломатичні замовлення - ми всіх випускаємо. Де нам показують копію контракту, що у людини є як мінімум три місяці роботи - будь ласка. Рабства в Україні немає", - наголосив Зеленський.
На тлі цього він зазначив, що такі звернення були на рейси в Німеччину, Італію, Фінляндію, Польщу.
Читайте також: У Бельгії чекають на сезонних працівників з України