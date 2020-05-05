Зеленський пообіцяв випускати заробітчан за кордон

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв не чинити перешкод українським працівникам, котрі намагаються виїхати на роботу за кордон. Про це Зеленський заявив у суботу, 9 травня, під час візиту до Закарпатській області. Глава держави зокрема запевнив, що українська сторона не перешкоджатиме виїзду громадян на роботу в інші країни за умови офіційного працевлаштування.

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"Ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна через дипломатичні канали з нами зв'язується і бере на себе зобов'язання, що у тієї людини, яку вони беруть на роботу, ... у неї там є, де жити, у неї є медична страховка", - сказав президент, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

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Трудовий контракт мінімум на три місяці

За словами Зеленського, головною передумовою для вільного виїзду є надання українським заробітчанам офіційного трудового контракту тривалістю мінімум на три місяці.

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"Де є дипломатичні замовлення - ми всіх випускаємо. Де нам показують копію контракту, що у людини є як мінімум три місяці роботи - будь ласка. Рабства в Україні немає", - наголосив Зеленський.

На тлі цього він зазначив, що такі звернення були на рейси в Німеччину, Італію, Фінляндію, Польщу.

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