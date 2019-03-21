 Зеленський помилував засудженого в РФ і переданого Україні в′язня Литвінова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2019

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Новини

Зеленський помилував засудженого в РФ і переданого Україні в'язня Литвінова

Президент України Володимир Зеленський видав указ про помилування засудженого в РФ українця Сергія Литвінова, якого Росія передала Україні для відбування покарання.

Сергій Литвінов перебував у російській в'язниці

Сергій Литвінов перебував у російській в'язниці

Президент України Володимир Зеленський помилував переданого з Росії українського в'язня Сергія Литвінова. Про це у п'ятницю, 12 липня, повідомив заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

"Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвінова з Диканівської виправної колонії", - написав Пєтухов у Facebook. Він також опублікував документи, в яких ідеться про те, що 11 липня Зеленський видав указ №517 про помилування Литвінова. За словами Пєтухова, фізичне звільнення Литвінова відбудеться, коли документи прибудуть в колонію.

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Російські силовики затримали Сергія Литвінова в 2014 році в Ростовській області. Його обвинувачували у скоєнні в складі батальйону "Дніпро" вбивств кількох мирних жителів на території Луганської області та застосуванні в збройному конфлікті заборонених засобів і методів ведення війни. Проте ці факти не підтвердилися.

Також Литвінову інкримінували розбійний напад. Російська прокуратура стверджувала, що влітку 2014 року він за змовою з двома українськими військовослужбовцями скоїв розбійний напад з автоматом Калашникова на росіянина. Нападники нібито викрали два автомобілі, що належали потерпілому, й завдали йому тілесних ушкоджень. У цій справі 20 квітня 2016 року суд Ростовської області засудив Литвінова до 8,5 року колонії суворого режиму. МЗС України протестувало проти рішення російського суду та долучило Литвінова до переліку політв'язнів.  У березні 2019 року Литвінова було без розголосу передано в Україну в порядку передачі засуджених осіб. Він був відразу ж поміщений під варту в Диканівській колонії.

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