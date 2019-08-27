 Зеленський полетить до США 23 вересня - Пристайко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Новини

Зеленський полетить до США 23 вересня - Пристайко

Вадим Пристайко повідомив, що Володимир Зеленський візьме участь у Генасамблеї ООН наприкінці вересня та заявив про готовність президента до саміту "нормандської четвірки".

Володимир Зеленський відвідає США 23 вересня, повідомив Пристайко.

Володимир Зеленський відвідає США 23 вересня, повідомив Пристайко.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у понеділок, 9 вересня, підтвердив, що президент України Володимир Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН. "Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо в США", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Пристайка на пресконференції у Києві.

Пристайко також зазначив, що найближчим часом буде оголошено дату візиту Зеленського у Вашингтон, де відбудеться його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

DW.COM

На зустрічі політичних радників у "нормандському форматі" в Берліні сторони досягли певних домовленостей щодо саміту глав держав та урядів "нормандської четвірки", наголосив глава МЗС України Вадим Пристайко. (03.09.2019)

Зустріч на найвищому рівні в "нормандському форматі" варто провести для сприяння певним успіхам у Мінському процесі, переконана канцлерка ФРН. Місцем проведення саміту має стати Париж. (25.08.2019)

Під час телефонної розмови лідери Франції та Росії погодилися, що імпульс після обміну утримуваними між Києвом і Москвою дозволить проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі у найближчі тижні. (08.09.2019)

Новим міністром закордонних парламент призначив Вадима Пристайка. Він обіцяє "кардинальний" прогрес у питанні Донбасу. (29.08.2019)

Зеленський готовий до "нормандського формату" у вересні

Очільник МЗС України також заявив, що Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) вже у вересні.

"Ми плануємо найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі". Щонайменше, президент Зеленський готовий це зробити навіть не до грудня, а цього місяця", - зазначив Пристайко. Міністр закордонних справ України зазначив, що є домовленість "практично з усіма учасниками "нормандського формату".

Водночас офіційний представник кабінету міністрів ФРН Штеффен Зайберт у понеділок повідомив, що поки не може назвати точної дати саміту "нормандського формату". "Підготовка триває, уряд активно бере в ній участь", - зазначив Зайберт, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу".

Напередодні, 8 вересня, президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили підготовку до проведення майбутнього саміту "нормандської четвірки", який має відбутися в Парижі.

 

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