Зеленський полетить до США 23 вересня - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у понеділок, 9 вересня, підтвердив, що президент України Володимир Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН. "Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо в США", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Пристайка на пресконференції у Києві.

Пристайко також зазначив, що найближчим часом буде оголошено дату візиту Зеленського у Вашингтон, де відбудеться його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський готовий до "нормандського формату" у вересні

Очільник МЗС України також заявив, що Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) вже у вересні.

"Ми плануємо найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі". Щонайменше, президент Зеленський готовий це зробити навіть не до грудня, а цього місяця", - зазначив Пристайко. Міністр закордонних справ України зазначив, що є домовленість "практично з усіма учасниками "нормандського формату".

Водночас офіційний представник кабінету міністрів ФРН Штеффен Зайберт у понеділок повідомив, що поки не може назвати точної дати саміту "нормандського формату". "Підготовка триває, уряд активно бере в ній участь", - зазначив Зайберт, відповідаючи на запитання "Інтерфаксу".

Напередодні, 8 вересня, президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили підготовку до проведення майбутнього саміту "нормандської четвірки", який має відбутися в Парижі.