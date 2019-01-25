Зеленський подав документи для реєстрації кандидатом в президенти

Український шоумен Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 січня, подав документи до Центральної виборчої комісії (ЦВК) для реєстрації кандидатом в президенти України. Він висунутий партією "Слуга народу".

"У мене сьогодні подвійний день народження - по-перше, як у людини, по-друге, як у політика. Тому мені дуже приємно тут бути", - заявив Зеленський після реєстрації документів, передає видання "Українська правда".

Він також додав, що тепер всі зрозуміють, що його заява не була рекламою. "Це не фейк, я дуже серйозно ставлюся до нашої країни, і до життя кожного українця", - сказав шоумен, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами речника ЦВК Костянтина Хівренка, на ухвалення рішення щодо реєстрації кандидатом в президенти у Центрвиборчкому є п'ять днів. Зеленський став 35-м, хто подав документи на реєстрацію. ЦВК вже зареєструвала 13 кандидатів, шістьом відмовила. Прийом документів на реєстрацію завершиться 3 лютого.

Згідно з опитуванням, проведеним фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, у першому турі виборів президента України лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала б підтримку 16 відсотків українців, які планують голосувати. За чинного президента України Петра Порошенка в першому турі готові віддати голоси 13,8 відсотка виборців, а за артиста Володимира Зеленського - 8,8 відсотка.

У п'ятірку лідерів також входять кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко - його підтримують 8,4 відсотка виборців, а також лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 6,9 відсотка.