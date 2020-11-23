Зеленський повідомив про негативний результат тесту на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський повідомив у понеділок, 23 листопада, що отримав негативний результат тесту на коронавірус. "У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус (...) Так чи інакше, від сьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі", - написав він у соцмережі Facebook.

Цього ж дня про негативний тест також повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. "Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні Єрмака у Facebook.

Крім того, повторний тест на коронавірус голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії виявився негативним. Про це повідомила речниця фракції.

Як повідомлялося, 9 листопада Зеленський повідомив, що інфікувався коронавірусом. За його словами, у нього була температура 37,5 градуса і він добре почувався. Того ж дня Андрій Єрмак також оголосив про позитивний тест на коронавірус. 12 листопада стало відомо, що їх обох госпіталізували у лікарню "Феофанія".

В Україні за добу зафіксували 10 945 нових випадків інфікування коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у понеділок, 23 листопада, у соцмережі Facebook. За цими даними, за минулу добу в Україні померли 124 людини, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2.