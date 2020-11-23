 Зеленський повідомив про негативний результат тесту на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2020

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Новини

Зеленський повідомив про негативний результат тесту на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський і голова ОП Андрій Єрмак оголосили, що отримали негативні результати тесту на коронавірус. Крім того, повторний тест Давида Арахамії також виявився негативним.

Володимир Зеленський повідомив про негативний результат тесту на коронавірус

Володимир Зеленський повідомив про негативний результат тесту на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський повідомив у понеділок, 23 листопада, що отримав негативний результат тесту на коронавірус. "У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус (...) Так чи інакше, від сьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі", - написав він у соцмережі Facebook.

Цього ж дня про негативний тест також повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. "Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні Єрмака у Facebook.

Крім того, повторний тест на коронавірус голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії  виявився негативним. Про це повідомила речниця фракції.

Як повідомлялося, 9 листопада Зеленський повідомив, що інфікувався коронавірусом. За його словами, у нього була температура 37,5 градуса і він добре почувався. Того ж дня Андрій Єрмак також оголосив про позитивний тест на коронавірус. 12 листопада стало відомо, що їх обох госпіталізували у лікарню "Феофанія".

В Україні за добу зафіксували  10 945 нових випадків інфікування коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у понеділок, 23 листопада, у соцмережі Facebook. За цими даними,  за минулу добу  в Україні померли 124 людини, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2.

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