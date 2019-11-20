Зеленський повідомив про відкриття мосту в Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відкриття відновленого мосту в Станиці Луганській через річку Сіверський Донець, що був зруйнований внаслідок обстрілів у 2015 році. Про це він написав у середу, 20 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook після відвідин Станиці Луганської.

"Ми відкрили обіцяний міст у Станиці Луганській. На кілька днів раніше від запланованої дати, адже він уже сьогодні повністю готовий", - зазначив Зеленський, який був присутнім на відкритті мосту. Мостом зможе "легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший", додав президент.

Нагадаємо, про відновлення зруйнованого мосту Зеленський оголосив 2 вересня. Відновлення мосту є частиною міжнародних зобов'язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Згідно з графіком, відкрити основний міст планувалося до 27 листопада. Досі використовувалася тимчасова обхідна переправа, відкрита 5 жовтня.

Чотири питання Зеленського для зустрічі "нормандської четвірки"

Водночас Зеленський під час поїздки до Станиці Луганської поділився також своїми планами для майбутньої зустрічі глав держав та урядів так званої "нормандської четвірки". "Для мене насамперед важливо, щоб ми досягли конкретних термінів повернення всіх українських полонених. Полонених, які підтверджені тією стороною, й обов'язково, щоб ми знайшли виходи щодо повернення тих людей, які не підтверджені тією стороною, але підтверджені нашими списками", - сказав Зеленський, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що волів би обговорити на зустрічі "нормандської четвірки" можливості досягнення справжнього припинення вогню на Донбасі з чіткими термінами та зобов'язаннями сторін. "Друге питання - "фейкове" припинення вогню, "фейкове хлібне перемир'я", - сказав Зеленський. На його думку, потрібне "серйозне перемир'я, серйозне припинення вогню". "Серйозне - це немає жодного обстрілу, я так це розумію, зі зрозумілими термінами, зобов'язаннями", - наголосив Зеленський.

Крім того, український президент розповів про намір порушити на майбутній зустрічі тему передачі Україні контролю над українсько-російським кордоном. "Третє питання - це контроль над кордоном, передання Україні контролю над кордоном із Росією. Четверте питання, (…), це можливість проведення місцевих виборів на вже території України, а не на тимчасово окупованій території України", - сказав він журналістам у Станиці Луганській.

Нагадаємо, на 9 грудня у Парижі запланована зустріч "нормандської четвірки" на найвищому рівні - у переговорах візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, президент Фрації Еммануель Макрон та канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Востаннє саміт "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року в Берліні.