 Зеленський оприлюднив звернення від духовенства для жителів Криму та Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський оприлюднив звернення від духовенства для жителів Криму та Донбасу

У відеоролику лідери різних релігійних конфесій звернулися до мешканців Донбасу та анексованого Росією Криму. Митрополіт Епіфаній не взяв участь у зверненні.

Володимир Зеленський записав звернення духовних лідерів до українців

Володимир Зеленський записав звернення духовних лідерів до українців

Обраний президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 травня, оприлюднив відеоролик, в якому ієрархи різних релігійних конфесій України звертаються до жителів Донбасу та анексованого Криму з закликами до єднання й примирення.

"Результатом зустрічей із релігійними лідерами стало послання миру для жителів Криму та Донбасу. Спасибі всім, хто погодився. Ми з вами! Ми разом! Ми - одна країна!", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

До звернення приєдналися почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ), колишній предстоятель УПЦ КП Філарет, глава Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій, глава Української греко-католицької церкви Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав (Шевчук), духовні лідери мусульман України та представники Ради рабинів України.

DW.COM

У суді задовольнили заяву Київської митрополії УПЦ МП, але це не означає фактичного рішення спору щодо перейменування. (22.04.2019)

Як трактувати останні заяви почесного Патріарха ПЦУ Філарета про чинність УПЦ КП, і чи постало українське православ'я перед новим розколом? Про це DW розпитала львівського релігієзнавця Тараса Антошевського. (13.05.2019)

Водночас у ролику немає звернення предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Його відсутність команда Зеленського пояснила рішенням самого предстоятеля ПЦУ.

Як повідомлялось, раніше Володимир Зеленський зустрівся із предстоятелем ПЦУ Епіфанієм, почесним патріархом ПЦУ Філаретом та главою УПЦ МП Онуфрієм. Вони обговорили низку тем, серед яких, зокрема, ситуація на Донбасі, боротьба з корупцією і бідністю, а також відносини між державою і церквою.

Дивитись відео 04:07

Нова українська церква: головні ризики та небезпеки (07.02.2019)

Аудіо й відео до теми

Нова українська церква: головні ризики та небезпеки (07.02.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsidentschaftskandidat Selenskyj in Paris

Зеленський зустрівся з Епіфанієм, Філаретом та Онуфрієм 30.04.2019

Новообраний президент України зустрівся із предстоятелем ПЦУ Епіфанієм, почесним патріархом ПЦУ Філаретом та главою УПЦ МП Онуфрієм.

Inthronisation des Leiters der Ukrainischen ortodoxen Kirche Epiphanius

Православна церква України: три основні виклики (відео) 07.02.2019

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до ПЦУ. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу?

Нова українська церква: головні ризики та небезпеки (07.02.2019) 07.02.2019

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Молодий митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до Православної церкви України. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу? Три основні виклики перед ПЦУ.

Реклама

Докладно

Інгріда Шимоніте і Гітанас Науседа

Які зміни чекають на Литву після зміни президента

До другого туру виборів президента Литви вийшли екс-міністерка фінансів Шимоніте і економіст Науседа.  

Symbolbild | Autobahn (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Майже 300 тисяч жителів ФРН їздять на роботу за кордон

Серед лідерів у ФРН за показниками маятникової міграції - землі Баден-Вюртемберг, Північний Рейн-Вестфалія та Баварія.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  