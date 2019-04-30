Зеленський оприлюднив звернення від духовенства для жителів Криму та Донбасу

Обраний президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 травня, оприлюднив відеоролик, в якому ієрархи різних релігійних конфесій України звертаються до жителів Донбасу та анексованого Криму з закликами до єднання й примирення.

"Результатом зустрічей із релігійними лідерами стало послання миру для жителів Криму та Донбасу. Спасибі всім, хто погодився. Ми з вами! Ми разом! Ми - одна країна!", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

До звернення приєдналися почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ), колишній предстоятель УПЦ КП Філарет, глава Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій, глава Української греко-католицької церкви Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав (Шевчук), духовні лідери мусульман України та представники Ради рабинів України.

Водночас у ролику немає звернення предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Його відсутність команда Зеленського пояснила рішенням самого предстоятеля ПЦУ.

Як повідомлялось, раніше Володимир Зеленський зустрівся із предстоятелем ПЦУ Епіфанієм, почесним патріархом ПЦУ Філаретом та главою УПЦ МП Онуфрієм. Вони обговорили низку тем, серед яких, зокрема, ситуація на Донбасі, боротьба з корупцією і бідністю, а також відносини між державою і церквою.