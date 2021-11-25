Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника

Президент України Володимир Зеленський оголосив про офіційний початок створення національного українського авіаперевізника. Імовірна назва компанії - "Українські національні авіалінії" - Ukrainian National Airlines (UNA), заявив він на відкритті форуму "Велике будівництво: туризм та авіація" у четвер, 25 листопада.

"Щодо нашого національного авіаперевізника - я вже не знаю, ми так звикли, що в нас є робоча назва, ми постійно, поки готували цю подію, говорили робочу назву. І було кілька робочих назв, на сьогодні це - Ukrainian National Airlines, Українські національні авіалінії (UNA/ЮНА). Як наша країна - з великою історією, але завжди енергійна, і юна, і об'єднана", - цитує президента інформагенція "Українськi Новини".

За словами Зеленського, офіційне створення Ukrainian National Airlines розпочалося від сьогодні, а втілення ідеї цього проєкту - це, зокрема, питання статусу, іміджу та престижу держави.

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Глава держави наголосив, що Україна має підтвердження економічної доцільності від французьких консультантів щодо національного перевізника. "Ми готові інвестувати в повітряний флот, навантажувати українських виробників і залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів в авіабудівництві", - зазначив Зеленський.

Також, за словами президента, ведуться перемовини із західними партнерами щодо створення сучасного авіахабу в Україні для модернізації пасажирських літаків на вантажні літаки.

Співпраця з Airbus

Під час форуму також було підписано меморандум про взаєморозуміння між міністерством інфраструктури України й авіабудівною компанією Airbus щодо національного авіаперевізника, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Згідно з повідомленням, цей документ визначає алгоритм подальшої співпраці держав у межах створення національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням повітряних суден. За слвоами віцепрезидента Airbus по Європі та Центральній Азії Кімона Сотіропулоса, національний авіаційний перевізник України буде створено "з нуля", а тому можна буде одразу інвестувати у досконаліші технології, у кращий авіаційний флот, який залишатиме менше вуглецевого сліду, споживатиме менше палива, а отже, буде більш дружнім до довкілля.

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Від мрії до реальності?

Ідею створити державну авіакомпанію Зеленський озвучив ще у квітні 2020 року у фільмі "Рік президента Зеленського", присвяченому його перемозі на виборах. Тоді він заявив, що взірцями для нового українського авіаперевізника мають стати компанії Turkish Airlines та Singapore Airlines, а закупатимуть літаки для неї у державного підприємства "Антонов", аби створити додаткові робочі місця.

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Тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій оцінив базові інвестиції в запуск державної авіакомпанії на внутрішніх рейсах у "мільярди гривень".

Однак уже у травні 2021, після відставки Криклія, прем'єр-міністр Денис Шмигаль трохи відійшов від першопочаткової концепції виключновітчизняних літаків і заявив про перемовини про закупівлю літаків міжнародних виробників.