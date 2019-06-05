 Зеленський обіцяє антикорупційні процеси вже восени | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський обіцяє антикорупційні процеси вже восени

Антикорупційні процеси в Україні почнуться восени - після того, як запрацює новий генеральний прокурор та Антикорупційний суд, переконаний президент країни Володимир Зеленський.

Судова система України

Зеленський пропонує почекати до початку роботи Вищого антикорупційного суду

Президент України Володимир Зеленський очікує антикорупційних процесів восени, з початком роботи Вищого антикорупційного суду України і нового генерального прокурора. Про свої очікування Зеленський розповів у програмі "100 днів президента України", яка транслювалася в суботу, 31 серпня, на телеканалі "1 + 1".

Відповідаючи на запитання ведучого про те, коли за свої діяння відповідатимуть ті, хто заслужив, президент сказав: "Я думаю, що восени, коли у нас з'явиться й Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи буде "аукціон кримінальних справ", Зеленський відповів: "Можливо". Водночас він наголосив, що "деякі справи в жодному разі не можна продавати і під заставу деяким людям не можна виходити".

Зеленський пригрозив ОПЗЖ "гучної справою"

DW.COM

Верховна Рада підтримала пропозицію Зеленського призначити новим генеральним прокурором Руслана Рябошапку. (29.08.2019)

Судді Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи 5 вересня цього року. (07.05.2019)

Крім того, український президент також визнав, що йому та його команді відомі обсяги і джерела фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) і телеканалів, пов'язаних з її представниками. Тож все це стане "дуже гучною історією", застеріг Зеленський.

"Партія пана (Віктора. - Ред.) Медведчука. Там є ще великі питання, чи його це партія, або це тимчасове об'єднання, і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки у них гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді: обсяги кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. Це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - застеріг Зеленський.

Нагадаємо, що фракція партії "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді складається з 43 народних депутатів, серед яких і Віктор Медведчук.

Дивитись відео 06:24

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019)

Аудіо й відео до теми

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019)  

Також за темою

Belgien Brüssel Wolodymyr Selenskyj und Donald Tusk

Зеленський: Мої завдання - протидія агресії Росії та боротьба з корупцією 05.06.2019

Володимир Зеленський під час своїх зустрічей з керівниками ЄС у Брюсселі закликав посилити санкції проти Росії. Також він пообіцяв імплементувати угоду про асоціацію з ЄС.

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський пропонує Раді відновити покарання за незаконне збагачення 03.06.2019

Внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект передбачає конфіскацію "корупційних активів" чиновників. В адміністрації президента повідомили, що намагалися виключити ризики визнання закону неконституційним.

Ukraine | Parlamentswahlen | Wolodymyr Selenskyi

"Слуга народу" хоче провести перше засідання Ради у серпні 21.07.2019

Про намір провести перше засідання ВР нового скликання 24 серпня заявив керівник штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. DW стежить за перебігом подій.

Реклама

Докладно

Зруйновані будинки у Польщі, 1939 рік

Початок Другої світової війни у фотографіях вояків Вермахту

Приватні фотографії солдатів німецького Вермахту свідчать, що від самого початку Гітлер вів війну на знищення.  

Дипломи медпрацівників найчастіше визнаються в Німеччині

Українські дипломи у топ-10 у Німеччині

У 2018 році було визнано на 20 відсотків більше іноземних дипломів, ніж у 2017-му. Українські входять у першу десятку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  