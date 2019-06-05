Зеленський обіцяє антикорупційні процеси вже восени

Президент України Володимир Зеленський очікує антикорупційних процесів восени, з початком роботи Вищого антикорупційного суду України і нового генерального прокурора. Про свої очікування Зеленський розповів у програмі "100 днів президента України", яка транслювалася в суботу, 31 серпня, на телеканалі "1 + 1".

Відповідаючи на запитання ведучого про те, коли за свої діяння відповідатимуть ті, хто заслужив, президент сказав: "Я думаю, що восени, коли у нас з'явиться й Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи буде "аукціон кримінальних справ", Зеленський відповів: "Можливо". Водночас він наголосив, що "деякі справи в жодному разі не можна продавати і під заставу деяким людям не можна виходити".

Зеленський пригрозив ОПЗЖ "гучної справою"

Крім того, український президент також визнав, що йому та його команді відомі обсяги і джерела фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) і телеканалів, пов'язаних з її представниками. Тож все це стане "дуже гучною історією", застеріг Зеленський.

"Партія пана (Віктора. - Ред.) Медведчука. Там є ще великі питання, чи його це партія, або це тимчасове об'єднання, і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки у них гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді: обсяги кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. Це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - застеріг Зеленський.

Нагадаємо, що фракція партії "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді складається з 43 народних депутатів, серед яких і Віктор Медведчук.