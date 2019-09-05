 Зеленський: Обмін утримуваними - перший крок до припинення війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2019

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Новини

Зеленський: Обмін утримуваними - перший крок до припинення війни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обміном утримуваними особами Україна та Росія здійснили перший крок на шляху до припинення війни.

Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців у Борисполі

Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців у "Борисполі"

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що обмін полоненими відбувся без зміни попередніх домовленостей з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він сказав у суботу, 7 вересня, в аеропорту "Бориспіль", де він зустрічав звільнених українців.

Зеленський нагадав, що 7 серпня домовився з Путіним про обмін полоненими. "Президент Зеленський і Президент Путін зробили все, що пообіцяли, не змінюючи по ходу наших домовленостей", - заявив він, цитує агенція "Українські новини".

"Мені здається, ми всі зробили перший крок (…) Далі ми будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати вже в Мінському процесі розведення військ двома етапами: Золоте, Петровське - спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню повною мірою і припинення війни", - наголосив Зеленський.

Цемаха допитали перед обміном

Він також повідомив, що Володимира Цемаха, якого вважають одним зі свідків у справі малайзійського "Боїнга", допитали перед відправленням до Росії. "Допитали і не тільки перед поверненням. Я не називатиму прізвищ європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін", - сказав Зеленський, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

У "Борисполі" сів літак з українськими політв'язнями та військовополоненими моряками, яких утримувала РФ. Водночас в аеропорту "Внуково" приземлився літак з росіянами та українцями, видачі яких вимагала Москва. (07.09.2019)

Очікується, що найближчим часом близько 35 громадян України, утримуваних Росією, прибудуть на батьківщину. Офіційні коментарі з обох боків відсутні. (07.09.2019)

Нагадаємо, раніше у суботу відбувся обмін утримуваними особами між Києвом та Москвою у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 політв'язнів, а також 22 моряки та два співробітники СБУ, які були захоплені у полон поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Натомість Україна передала на вимогу Росії 35 осіб, серед яких є й громадяни України. Серед них, окрім Володимира Цемаха, є засуджені за зраду і дезертирство колишні кримські військові Олександр Баранов і Максим Одінцов, а також головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирил Вишинський, підозрюваний у державній зраді колишній заступник керівника протоколу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслав Єжов та інші.

Як повідомили у Службі безпеки України у суботу, 227 українців залишаються в полоні у бойовиків на Донбасі.

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