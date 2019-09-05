Зеленський: Обмін утримуваними - перший крок до припинення війни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обміном утримуваними особами Україна та Росія здійснили перший крок на шляху до припинення війни.
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що обмін полоненими відбувся без зміни попередніх домовленостей з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він сказав у суботу, 7 вересня, в аеропорту "Бориспіль", де він зустрічав звільнених українців.
Зеленський нагадав, що 7 серпня домовився з Путіним про обмін полоненими. "Президент Зеленський і Президент Путін зробили все, що пообіцяли, не змінюючи по ходу наших домовленостей", - заявив він, цитує агенція "Українські новини".
"Мені здається, ми всі зробили перший крок (…) Далі ми будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати вже в Мінському процесі розведення військ двома етапами: Золоте, Петровське - спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню повною мірою і припинення війни", - наголосив Зеленський.
Цемаха допитали перед обміном
Він також повідомив, що Володимира Цемаха, якого вважають одним зі свідків у справі малайзійського "Боїнга", допитали перед відправленням до Росії. "Допитали і не тільки перед поверненням. Я не називатиму прізвищ європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін", - сказав Зеленський, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, раніше у суботу відбувся обмін утримуваними особами між Києвом та Москвою у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 політв'язнів, а також 22 моряки та два співробітники СБУ, які були захоплені у полон поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Натомість Україна передала на вимогу Росії 35 осіб, серед яких є й громадяни України. Серед них, окрім Володимира Цемаха, є засуджені за зраду і дезертирство колишні кримські військові Олександр Баранов і Максим Одінцов, а також головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирил Вишинський, підозрюваний у державній зраді колишній заступник керівника протоколу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслав Єжов та інші.
Як повідомили у Службі безпеки України у суботу, 227 українців залишаються в полоні у бойовиків на Донбасі.