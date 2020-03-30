 Зеленський обговорив з Меркель підтримку України в боротьбі з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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Новини

Зеленський обговорив з Меркель підтримку України в боротьбі з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський поговорив з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель по телефону. Вони обговорили підтримку України з боку ФРН у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Візит Володимира Зеленського до Анґели Меркель у Берліні

Візит Володимира Зеленського до Анґели Меркель у Берліні (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 31 березня, обговорили по телефону підтримку України з боку ФРН у боротьбі з пандемією нового коронавірусу. Про це в Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Сьогодні відбулася десята телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та федеральної канцлерки Анґели Меркель. Україна може розраховувати на незмінну потужну підтримку Берліна у боротьбі з пандемією коронавірусу та її наслідками для економіки", - написав посол.

Нагадаємо, за останніми даними, в Україні офіційно зафіксували 549 випадків інфікування новим коронавірусом. З них - 13 летальних, а восьмеро людей одужали. 

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