Зеленський обговорив з Меркель підтримку України в боротьбі з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський поговорив з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель по телефону. Вони обговорили підтримку України з боку ФРН у боротьбі з пандемією коронавірусу.
Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 31 березня, обговорили по телефону підтримку України з боку ФРН у боротьбі з пандемією нового коронавірусу. Про це в Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"Сьогодні відбулася десята телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та федеральної канцлерки Анґели Меркель. Україна може розраховувати на незмінну потужну підтримку Берліна у боротьбі з пандемією коронавірусу та її наслідками для економіки", - написав посол.
Нагадаємо, за останніми даними, в Україні офіційно зафіксували 549 випадків інфікування новим коронавірусом. З них - 13 летальних, а восьмеро людей одужали.