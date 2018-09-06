Зеленський обговорив з МВФ реформи в Україні та "Приватбанк"

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 вересня, зустрівся із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом. Вони обговорили програму підтримки фондом українських реформ, повідомила пресслужба голови держави.

Зеленський зазначив, що менш ніж за місяць роботи новообрана Верховна Рада України ухвалила низку законів, спрямованих на реформування фінансового сектора, детінізації економіки та боротьбу з корупцією. "Я запевняю в повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку і всебічного розслідування зловживань в банківському секторі", - заявив Зеленський. Окрім того, президент та представники МВФ оговорили реформи в енергетичному секторі та ситуацію навколо "Приватбанку".

Тим часом колишній власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заперечив переговори з владою щодо повернення собі банку. "Я про це читаю тільки в пресі, ніяких реальних переговорів, ні консультацій, ні переговорів не ведеться", - сказав він в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

При цьому він додав, що компроміс щодо банку потрібен, оскільки його націоналізацію він вважає незаконною. "Компроміс потрібен, тому як ми не відстанемо від нового власника "Приватбанку" (...) Я хотів би уточнити - нас цікавить "Приватбанк", але якщо процес урегулювання така складність, і це може викликати турбулентність на фінансовому ринку, то ми можемо відмовитися від цього. Все продається і все купується", - зазначив Коломойський.

Нагадаємо, що уряд України 18 грудня 2016 року націоналізував найбільший у країні "Приватбанк". Ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Національний банк України подав апеляцію на це судове рішення.