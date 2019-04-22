Зеленський неформально зустрівся з Гройсманом

Шоумен Володимир Зеленський, який переміг у другому турі виборів президента України, та прем'єр-міністр Володимир Гройсман провели неформальну зустріч, під час якої вони обговорили "світоглядні питання". Про це у п'ятницю, 26 квітня, повідомили у прес-службі Зеленського.

"Володимир Гройсман приїхав познайомитися з Володимиром Зеленським. Обговорювалися загальні світоглядні речі. Зустріч була неофіційна. Говорили про життя, про ситуацію в країні", - зазначається у повідомленні прес-служби.

Раніше про проведення неформальної зустрічі Зеленського і Гройсмана, яка відбулася ще 24 квітня, із посиланням на власні джерела повідомило видання "Українська правда". За даними журналістів, зустріч проводилася в офісі студії "Квартал 95".

Про зміст розмови видання не повідомляло, але у обидвох співрозмовників "начебто склалося хороше враження одне про одного", пишуть журналісти. "Він - абсолютно нормальна людина", - таку цитату Гройсмана про Зеленського зі слів співрозмовника в оточенні прем'єра наводить "Українська правда".

Раніше у розмові з DW радник Володимира Зеленського, народний депутат Сергій Лещенко прогнозував, що Володимир Гройсман буде новим "центром тяжіння" у Верховній Раді і підтримуватиме законодавчі ініціативи новообраного президента.

"Гройман може бути союзником у таких питаннях як зміна законодавства про вибори, скасування депутатської недоторканності і ухвалення закону про імпічмент", - зазначив позафракційний депутат, який починав свою політичну кар'єру у "Блоці Петра Порошенка".

Нагадаємо, що 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 100 відсотків електронних протоколів після голосування у другому турі президентських виборів. Зеленський впевнено переміг чинного президента України Петра Порошенка із результатом 73,22 відсотка.