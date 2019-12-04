Зеленський: На Донбасі утримують понад 200 українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в полоні на непідконтрольній Києву частині Донбасу перебувають понад 200 українців, а в анексованому Росією Криму та на території РФ - понад 100 українців і кримських татар. Українська влада не зупиниться, допоки не поверне їх, заявив Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 15 лютого.

"Особливу увагу я хочу приділити дуже важливій події гуманітарного характеру. Йдеться про взаємне звільнення утримуваних осіб. Це вже другий позитивний приклад за останні півроку. І цю тенденцію слід продовжувати заради певної мети - звільнення за формулою "всіх на всіх", - цитує українського президента агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому Зеленський заявив, що вже практично домовлено про два великі треки обміну, в рамках яких будуть повернуті 200 українців. "Домовились про два великі треки обміну, практично домовилися. Дійсно, зараз говоримо про повернення 200 українців. Це великий трек", - наголосив український президент, повідомляє агенція "Укрінформ".

Нова зустріч "нормандської четвірки"

Говорячи про нову зустріч лідерів "нормандської четвірки", український президент наголосив, що Київ робитиме все, щоб вона відбулася у квітні, як це було погоджено на саміті в Парижі у грудні минулого року.

За його словами, ключове завдання сьогодні - забезпечити неухильне виконання досягнутих у Парижі домовленостей. "Україна готова і працює над цим. Щодня крок за кроком ми рухаємося на шляху до миру. Але це дорога з двостороннім рухом, і ми чекаємо кроків назустріч", - зазначив Зеленський.

При цьому глава української держави переконаний, що наразі немає іншого майданчика для припинення війни на Донбасі, крім "нормандського формату" і похідного від нього мінського процесу. "Справді, іншого майданчика, ніж "нормандський формат", який породив мінський процес, не існує. Що в ньому мені подобається? Він єдиний, який дає зараз, нехай "дрібні" для когось, але результати", - заявив він.

"12 кроків" для України

Зеленський також прокоментував оприлюднені від імені "групи лідерів з питань євроатлантичної безпеки" напередодні "12 кроків зі зміцнення безпеки в Україні і в усьому євроатлантичному регіоні. Він наголосив, що без України не можна обговорювати будь-які плани щодо припинення війни на Донбасі і повернення окупованих територій. Як повідомлялося, МЗС України назвало оприлюднений напередодні план з 12 кроків для України "приватною ініціативою" окремих експертів, яка не має відношення до офіційної позиції Києва. Документ закликає серед іншого розробити дорожню карту щодо скасування санкцій проти Росії залежно від реалізації мінських домовленостей.

