Зеленський назвав Рябошапку одним з кандидатів на посаду глави ГПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає заступника голови офісу президента України Руслана Рябошапку як одного із кандидатів на посаду генпрокурора України. Про це він сказав журналістам у вівторок, 23 липня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"Можливо, це один із варіантів, один із претендентів. Від самого початку моєї президентської кампанії я говорив, що Рябошапка - крутий фахівець, я бачу його одним із претендентів", - наголосив Зеленський, який перед цим заявив, що Україні потрібен новий генпрокурор.

Також український президент висловив розчарування тим, що чинний гепрокурор України Юрій Луценко раніше цього ж дня не прийшов на доповідь у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, речниця Луценка Лариса Сарган 22 липня повідомила, що генпрокурор наразі перебуває в офіційній відпустці.

Руслан Рябошапка у минулому довгий час працював у структурах міністерства юстиції України, обіймав посаду заступника міністра юстиції України, був членом Національного агентства з питань запобігання корупції.