 Зеленський назвав Рябошапку одним з кандидатів на посаду глави ГПУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2019

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Новини

Зеленський назвав Рябошапку одним з кандидатів на посаду глави ГПУ

Український президент Володимир Зеленський заявив, що вважає Руслана Рябошапку "крутим фахівцем" і розглядає його як наступника Юрія Луценка на посаді генпрокурора.

Володимир Зеленський (ліворуч) і Руслан Рябошапка

Володимир Зеленський (ліворуч) і Руслан Рябошапка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає заступника голови офісу президента України Руслана Рябошапку як одного із кандидатів на посаду генпрокурора України. Про це він сказав журналістам у вівторок, 23 липня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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"Можливо, це один із варіантів, один із претендентів. Від самого початку моєї президентської кампанії я говорив, що Рябошапка - крутий фахівець, я бачу його одним із претендентів", - наголосив Зеленський, який перед цим заявив, що Україні потрібен новий генпрокурор.

Також український президент висловив розчарування тим, що чинний гепрокурор України Юрій Луценко раніше цього ж дня не прийшов на доповідь у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, речниця Луценка Лариса Сарган 22 липня повідомила, що генпрокурор наразі перебуває в офіційній відпустці.

Руслан Рябошапка у минулому довгий час працював у структурах міністерства юстиції України, обіймав посаду заступника міністра юстиції України, був членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

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