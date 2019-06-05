 Зеленський: Мої завдання - протидія агресії Росії та боротьба з корупцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

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Зеленський: Мої завдання - протидія агресії Росії та боротьба з корупцією

Володимир Зеленський під час своїх зустрічей з керівниками ЄС у Брюсселі закликав посилити санкції проти Росії. Також він пообіцяв імплементувати угоду про асоціацію з ЄС.

Володимир Зеленський та Дональд Туск під час брифінгу у Брюсселі

Володимир Зеленський та Дональд Туск під час брифінгу у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв впроваджувати реформи, передбачені угодою про асоціацію з ЄС. Про це він заявив в середу, 5 червня, під час брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

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Під час першого закордонного візиту, до Брюсселя, президент України Володимир Зеленський зробив чіткі заяви щодо своїх пріоритетів і цілей. Як його зустрічали в НАТО і ЄС, - у репортажі DW. (04.06.2019)

"Україна має продовжувати свій рух до Євросоюзу. Європейська інтеграція - це гарантія незалежності української держави", - зазначив Зеленський. За його словами, євроінтеграція полягає в першу чергу в реформах та виконанні зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію.

Одним зі своїх ключових завдань президент України назвав "протидію російській агресії". Зеленський зазначив, що під час переговорів з представниками ЄС він закликав до посилення "санкційного тиску з тим, щоб повернути мир в Україну". "І це - моя головна місія, як і кожного українця", - додав він.

Окремим "надважливим" напрямом своєї роботи він назвав активізацію боротьби з корупцією, зокрема "забезпечення ефективної роботи антикорупційних органів, судову реформу та створення електронного врядування".

У свою чергу Дональд Туск пообіцяв, що ЄС завжди готовий допомагати Україні посилювати демократію та верховенство права, боротися з корупцією, стабілізувати економіку та реалізувати реформу енергетики. "Бо сильна та демократична Україна - у кращих інтересах Європейського Союзу", - наголосив Туск.

Зеленський з Туском обговорили також проведення чергового саміту Україна-ЄС, який має відбутися 8 липня у Києві.

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