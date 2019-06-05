Зеленський: Мої завдання - протидія агресії Росії та боротьба з корупцією

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв впроваджувати реформи, передбачені угодою про асоціацію з ЄС. Про це він заявив в середу, 5 червня, під час брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Україна має продовжувати свій рух до Євросоюзу. Європейська інтеграція - це гарантія незалежності української держави", - зазначив Зеленський. За його словами, євроінтеграція полягає в першу чергу в реформах та виконанні зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію.

Одним зі своїх ключових завдань президент України назвав "протидію російській агресії". Зеленський зазначив, що під час переговорів з представниками ЄС він закликав до посилення "санкційного тиску з тим, щоб повернути мир в Україну". "І це - моя головна місія, як і кожного українця", - додав він.

Окремим "надважливим" напрямом своєї роботи він назвав активізацію боротьби з корупцією, зокрема "забезпечення ефективної роботи антикорупційних органів, судову реформу та створення електронного врядування".

У свою чергу Дональд Туск пообіцяв, що ЄС завжди готовий допомагати Україні посилювати демократію та верховенство права, боротися з корупцією, стабілізувати економіку та реалізувати реформу енергетики. "Бо сильна та демократична Україна - у кращих інтересах Європейського Союзу", - наголосив Туск.

Зеленський з Туском обговорили також проведення чергового саміту Україна-ЄС, який має відбутися 8 липня у Києві.

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