 Зеленський: МВФ збільшить фінансування України до восьми мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2020

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Новини

Зеленський: МВФ збільшить фінансування України до восьми мільярдів доларів

У випадку ухвалення Україною земельної реформи та заборони повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам МВФ може збільшити фінансування України до восьми мільярдів доларів, заявив президент Володимир Зеренський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Міжнародний валютний фонд може збільшити фінансування України за новою програмою до восьми мільярдів доларів, заявив у п'ятницю, 27 березня, президент Володимир Зеленський. "Що стосується МВФ, зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми до восьми мільярдів доларів. Якщо далі, загалом разом зі Світовим банком та ЄБРР ми можемо отримати мінімум 10 мільярдів доларів", - сказав він, передає агенція "Українські новини".

За словами Зеленського, умовою отримання коштів від МВФ є ухвалення земельної реформи та законопроєкту про заборону повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам. Після виконання всіх умов протягом 15 днів від МВФ може надійти перший транш у розмірі 1,75-2 мільярдів доларів. "Я думаю, що це будуть два мільярди доларів, і вони надійдуть до держбюджету, не в НБУ", - зазначив Зеленський.

Депутати розглянуть дистанційну роботу

Президент також хоче, що на наступному позачерговому засіданні парламенту депутати розглянули законопроєкт про їхню дистанційну роботу під час карантину. "Зараз вони опрацюють такий законопроєкт, він може діяти лише зараз, в умовах коронавірусу. Я думаю, що коли ця хвороба мине, а вона мине, то цей законопроєкт не буде такий важливий і потрібний", - сказав Зеленський, додавши, що засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.

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