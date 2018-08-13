Зеленський має розглянути петицію щодо Медведчука

Петиція про позбавлення Віктора Медведчука звання "Заслужений юрист України" набрала на сайті Офісу президента України необхідні 25 тисяч підписів і тепер має бути розглянута главою держави. Підписанти петиції вимагають скасування указу президента від 1992 року в частині присвоєння Медведчуку звання заслуженого юриста України.

Як вказав автор петиції Владислав Грезєв, підставою для зняття звання є те, що, за висновком дослідження, Медведчук як адвокат поета Василя Стуса порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовившись захищати його у суді.

"Аналіз справи Василя Стуса та особисте ставлення до неї Медведчука В.В. показує, що останній жодним чином не заслуговує носити почесне звання заслуженого юриста України", - йдеться в тексті петиції. Також у 1985 році Медведчук схожим чином "захищав" дисидента Миколу Кунцевича, зазначається в документі.

Віктор Медведчук був призначений адвокатом Стуса у 1980 році. В ході судового процесу поет відмовився від послуг Медведчука, заявивши, що другий прокурор у справі йому не потрібен. Стус був засуджений до 10 років примусових робіт і п'ять років заслання. Він помер у таборі особливого режиму 4 вересня 1985 року.

Раніше різні петиції на сайті Офісу президента набирали необхідну кількість підписів для їхнього розгляду президентом. Однак, наприклад, у відповідь на петицію з закликом залишити Уляну Супрун керівником МОЗ Зеленський подякував підписантам і зазначив, що міністеркою охорони здоров'я призначено Зоряну Скалецьку.

На петицію щодо звільнення глави адміністрації президента Андрія Богдана Зеленський відповів, що Богдана було звільнено з цієї посади 25 червня 2019 року - у той самий день, коли був затверджений президентський указ про перетворення адміністрації в офіс президента. На петицію щодо легалізації обігу зброї в Україні Зеленський відповів, що це питання є передчасним.