Зеленський має розглянути петицію щодо Медведчука

Петиція про позбавлення Віктора Медведчука звання заслуженого юриста набрала необхідну кількість підписів. Втім, досі відповіді президента на петиції були зазвичай формальними.
Петиція про позбавлення Віктора Медведчука звання "Заслужений юрист України" набрала на сайті Офісу президента України необхідні 25 тисяч підписів і тепер має бути розглянута главою держави. Підписанти петиції вимагають скасування указу президента від 1992 року в частині присвоєння Медведчуку звання заслуженого юриста України.
Як вказав автор петиції Владислав Грезєв, підставою для зняття звання є те, що, за висновком дослідження, Медведчук як адвокат поета Василя Стуса порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовившись захищати його у суді.
"Аналіз справи Василя Стуса та особисте ставлення до неї Медведчука В.В. показує, що останній жодним чином не заслуговує носити почесне звання заслуженого юриста України", - йдеться в тексті петиції. Також у 1985 році Медведчук схожим чином "захищав" дисидента Миколу Кунцевича, зазначається в документі.
Віктор Медведчук був призначений адвокатом Стуса у 1980 році. В ході судового процесу поет відмовився від послуг Медведчука, заявивши, що другий прокурор у справі йому не потрібен. Стус був засуджений до 10 років примусових робіт і п'ять років заслання. Він помер у таборі особливого режиму 4 вересня 1985 року.
Раніше різні петиції на сайті Офісу президента набирали необхідну кількість підписів для їхнього розгляду президентом. Однак, наприклад, у відповідь на петицію з закликом залишити Уляну Супрун керівником МОЗ Зеленський подякував підписантам і зазначив, що міністеркою охорони здоров'я призначено Зоряну Скалецьку.
На петицію щодо звільнення глави адміністрації президента Андрія Богдана Зеленський відповів, що Богдана було звільнено з цієї посади 25 червня 2019 року - у той самий день, коли був затверджений президентський указ про перетворення адміністрації в офіс президента. На петицію щодо легалізації обігу зброї в Україні Зеленський відповів, що це питання є передчасним.