 Зеленський має намір шукати кадри за допомогою HR-агентств | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2019

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Новини

Зеленський має намір шукати кадри за допомогою HR-агентств

Екс-шоумен Зеленський шукатиме претендентів на державні посади за допомогою міжнародних рекрутингових агентств.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Новообраний президент України Володимир Зеленський зі своєю HR-командою має намір залучити представників міжнародних рекрутингових і HR-агентств до співпраці в пошуку кадрів на низку посад у системі державного управління. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Зеленського, на яке посилаються інформагенції.

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Володимир Зеленський назве кандидатури на ключові посади після інавгурації. Раніше - "некоректно", заявив спікер команди новообраного президента Дмитро Разумков. (14.05.2019)

Повідомляється, що у четвер, 16 травня, Зеленський зустрівся з українськими представниками міжнародних рекрутингових і HR-агентств Hudson, Оdgers Вerndtson, Bayden, Ward Howell. Під час зустрічі Зеленський наголосив на необхідності допомоги в оцінці кадрів. "Тому що в цілому ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти найкращих менеджерів, які прагнуть до позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні та іноземні інвестиції", - сказав Зеленський.

Новообраний президент, інавгурація якого має відбутись 20 травня,  окремо наголосив, що має намір провести прозорий конкурс на посади голів обласних державних адміністрацій (ОДА). За його словами, вже є певна кількість кандидатур, наприклад, на посади керівників ОДА в різних областях України. Однак Зеленський запевнив представників кадрових агентств, що йому "потрібна допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей".

Як ідеться у повідомленні, головними критеріями, яким повинні відповідати претенденти на глав ОДА, є професіоналізм, знання регіону, авторитет у місцевих громадах, добропорядність, хороша репутація, досвід управління системами такого рівня.

Як повідомлялось, днями спікер команди новообраного президента України Дмитро Разумков заявив, що Зеленський назве кандидатури на ключові посади після інавгурації. 

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