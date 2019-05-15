Зеленський має намір шукати кадри за допомогою HR-агентств

Новообраний президент України Володимир Зеленський зі своєю HR-командою має намір залучити представників міжнародних рекрутингових і HR-агентств до співпраці в пошуку кадрів на низку посад у системі державного управління. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Зеленського, на яке посилаються інформагенції.

Повідомляється, що у четвер, 16 травня, Зеленський зустрівся з українськими представниками міжнародних рекрутингових і HR-агентств Hudson, Оdgers Вerndtson, Bayden, Ward Howell. Під час зустрічі Зеленський наголосив на необхідності допомоги в оцінці кадрів. "Тому що в цілому ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти найкращих менеджерів, які прагнуть до позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні та іноземні інвестиції", - сказав Зеленський.

Новообраний президент, інавгурація якого має відбутись 20 травня, окремо наголосив, що має намір провести прозорий конкурс на посади голів обласних державних адміністрацій (ОДА). За його словами, вже є певна кількість кандидатур, наприклад, на посади керівників ОДА в різних областях України. Однак Зеленський запевнив представників кадрових агентств, що йому "потрібна допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей".

Як ідеться у повідомленні, головними критеріями, яким повинні відповідати претенденти на глав ОДА, є професіоналізм, знання регіону, авторитет у місцевих громадах, добропорядність, хороша репутація, досвід управління системами такого рівня.

Як повідомлялось, днями спікер команди новообраного президента України Дмитро Разумков заявив, що Зеленський назве кандидатури на ключові посади після інавгурації.