Зеленський: Масковий режим має діяти, а масових заходів поки не буде

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що послаблення карантинних обмежень, запроваджених у зв'язку з епідемією коронавірусної хвороби в країні, врятують економіку. Водночас з цим він закликав населення відповідально ставитися до необхідності дотримання соціального дистанціювання та маскового режиму. Про це український президент заявив у понеділок, 8 червня, на нараді щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції.

Читайте також: Вже три області України скасували послаблення карантину

"Послаблення карантину врятують економіку, але не забуваймо, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба й надалі рятувати життя. Суворий карантин був недаремним, упевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки. Тому тримаймо руку на пульсі щодо розвитку подій і нагадуймо людям, що правила соціального дистанціювання й маскового режиму мають діяти. І поки що, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи", - заявив Зеленський під час наради, повідомляє пресслужба президента.

Читайте також: Київ поки не відкриває ресторани, обмежує пасажиропотік у метро - Кличко

Як повідомляється, у нараді під головуванням президента України взяли участь представники Кабінету міністрів і правоохоронних органів.

У пресрелізі нагалошується, що "уряд стурбований зростанням кількості хворих і масовим недотриманням правил карантину після його пом'якшення". Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, влада пішла на послаблення карантинних обмежень, "але люди мають усвідомлювати загрози коронавірусу".

Станом на ранок 8 червня з початку епідемії коронавірусу в Україні було підтверджено 27 462 випадки інфікування COVID-19, з них летальними виявилися 797 випадків. 12 195 людей вже одужали після перенесеної хвороби.