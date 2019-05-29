 Зеленський, Маас та Ле Дріан домовились оживити мінський процес | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

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Новини

Зеленський, Маас та Ле Дріан домовились оживити мінський процес

Німеччина та Франція підтримують припинення війни на Сході України, заявив президент України Володимир Зеленський. Сторони домовились продовжити переговори в "нормандському форматі".

Володимир Зеленський, Гайко Маас та Жан-Ів Ле Дріан

Володимир Зеленський, Гайко Маас та Жан-Ів Ле Дріан

Німеччина та Франція підтримують припинення вогню на Донбасі, заявив у п'ятницю, 30 травня, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністрами закордонних справ цих країн Гайко Маасом (Heiko Maas) та Жаном-Івом Ле Дріаном.

"Вони підтримують наші пріоритети, пріоритети моєї команди в різних сферах - це і економічні питання, і питання боротьби з корупцією. І головний пріоритет кожного українця - припинення вогню, припинення війни", - сказав Зеленський, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Своєю чергою Гайко Маас заявив, що сподівається на відновлення мінських домовленостей для встановлення миру на Сході України. "Ми скористуємося моментом, цим імпульсом, який зараз є, щоб оживити мінський процес", - заявив він, передає агенція AFP. Він також зазначив, що будуть продовжені переговори у нормандському форматі щодо ситуації на Донбасі. "Ми будемо розмовляти зі своїми експертами, як можна прискорити цей процес", - зазначив Маас, додавши, що люди на Донбасі занадто довго чекають миру.

Глава МЗС Франції додав, що на зустрічі, з одного боку, обговорювали реформи, яких потребує Україна, а з іншого - бажання президента Зеленського, щоб мирний процес з врегулювання ситуації на Донбасі досяг "переможного завершення".

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Президент Франції Еммануель Макрон має намір організувати переговори "нормандської четвірки" щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав. Попереднього разу перемовини на найвищому рівні відбулися у 2016 році. (29.05.2019)

Сторони вирішили найближчим часом продовжити переговори щодо ситуації на Донбасі у "нормандському форматі". "Найближчим часом продовжаться дискусії зі сторонами з метою досягнення умов для проведення саміту глав держав і урядів в нормандському форматі", - йдеться в декларації, оприлюдненій на сайті французького МЗС.

Нагадаємо, перша зустріч глав держав та урядів Росії, Німеччини, Франції та України в так званому "нормандському форматі" відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, що дало назву формату зустрічі. Згодом стали проводитися й зустрічі на рівні міністрів закордонних справ цих країн, де так само головною темою переговорів були пошуки політичного врегулювання для конфлікту в Україні.

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