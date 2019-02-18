Зеленський: Лише Трамп може вирішити питання "Північного потоку-2" на користь України

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 6 липня, заявив, що вважає президента США Дональда Трампа єдиною людиною, здатною вирішити питання "Північного потоку-2" в інтересах України, пише агенція "Інтерфакс-Україна".

"Єдине рішення цього питання - у мене відбудеться зустріч із президентом США. Це єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання на користь України", - заявив Зеленський під час представлення голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Також, як зазначив Зеленський, "крім Данії, вся Європа буде підтримувати будівництво "Північного потоку". За його словами, ні канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), ні президент Франції Еммануель Макрон не будуть змінювати позицію щодо продовження будівництва зазначеного газопроводу.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини підтримує реалізацію проекту газогону "Північний потік-2", але водночас наголошує, що Україна повинна залишатися державою-транзитером газу. Проти проекту активно виступають насамперед Україна, США, Польща і країни Балтії. У Сенаті США 13 травня було зареєстровано законопроект про запровадження санкцій щодо компаній, причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Законопроект містить вимогу запровадити санкції стосовно осіб, задіяних в певних видах робіт і послуг, які є критичними для завершення "Північного потоку-2", зокрема послуги глибоководної прокладки труб.

