Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших купила вакцину проти COVID-19

Президент України Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться. Про це повідомив його офіс у суботу, 25 липня.

"Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна має бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги", - наголосив Зеленський під час наради щодо епідемічної ситуації в країні.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що проводить консультації і тримає контакт із компаніями та дипломатами з різних країн, вивчаючи інформацію.

Світ активно замовляє вакцини, які ще не розроблені

Раніше альянс, до якого входить Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди, уклав контракт на закупівлю щонайменше 300 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу з британською фармацевтичною компанією AstraZeneca. Ще стільки ж доз у компанії планують купити Сполучені Штати Америки - вони уклали контракт на 1,2 мільярда доларів.

Великобританія замовила 60 мільйонів доз вакцини у французької компанії Valneva і 30 мільйонів доз вакцини BNT162, яка розробляється німецькою компанією Biontech спільно з американською компанією Pfizer. Угода з Valneva також передбачає опціон на покупку 40 мільйонів додаткових доз, у випадку, якщо вакцина буде безпечною і ефективною.

Європейська Комісія отримала від урядів країн-членів Євросоюзу політичний мандат на закупівлю перспективних вакцин проти коронавірусу, на які планується витратити 2,4 мільярда євро.

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