Зеленський зустрівся в Києві з вселенським патріархом Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський зустрівся ввечері п'ятниці, 21 серпня, з вселенським патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України.

"Для мене особисто, для України, для нас усіх - це велика честь, що Ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої незалежності. Це для нас дуже важливо (...) І це знакова подія, тому що це відбувається у рік 30-ліття Вашого обрання Вселенським Патріархом", - зазначив Зеленський, якого цитує сайт президента України.

Натомість Варфоломій подякував Зеленському за запрошення й наголосив, що щасливий перебувати на українській землі особливо під час святкування до Дня незалежності. "Для нас велика честь відсвяткувати разом з Вами цю важливу для України дату", - сказав священнослужитель.

Війна на Донбасі й порушення свободи віросповідання

Зазначається, що співрозмовники обговорили "питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях України".

Під час розмови зі вселенським патріархом Володимир Зеленський відзначив, що Україна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій. Водночас Зеленський додав, що одним з чинників, які застосовуються проти України як гібридна зброя, є релігійний.

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Український лідер подякував патріарху Варфоломію за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності та за постійні молитви за мир в Україні.

Вселенський патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ.

Як повідомлялося, васеленський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії у Києві 22 серпня.