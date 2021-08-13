 Зеленський зустрівся в Києві з вселенським патріархом Варфоломієм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2021

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Зеленський зустрівся в Києві з вселенським патріархом Варфоломієм

Під час зустрічі Володимира Зеленського й патріарха Варфоломія обговорювалися питання мирного врегулювання на Донбасі, а також свободи віросповідання.

Вселенський Патріарх Варфоломій

Патріарх Варфоломій (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся ввечері п'ятниці, 21 серпня, з вселенським патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України.

"Для мене особисто, для України, для нас усіх - це велика честь, що Ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої незалежності. Це для нас дуже важливо (...) І це знакова подія, тому що це відбувається у рік 30-ліття Вашого обрання Вселенським Патріархом", - зазначив Зеленський, якого цитує сайт президента України.

Натомість Варфоломій подякував Зеленському за запрошення й наголосив, що щасливий перебувати на українській землі особливо під час святкування до Дня незалежності. "Для нас велика честь відсвяткувати разом з Вами цю важливу для України дату", - сказав священнослужитель.

Війна на Донбасі й порушення свободи віросповідання

Зазначається, що співрозмовники обговорили "питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях України".

Під час розмови зі вселенським патріархом Володимир Зеленський відзначив, що Україна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій. Водночас Зеленський додав, що одним з чинників, які застосовуються проти України як гібридна зброя, є релігійний.

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Український лідер подякував патріарху Варфоломію за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності та за постійні молитви за мир в Україні.

Вселенський патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ.

Як повідомлялося, васеленський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії у Києві 22 серпня.

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  • Об'єднавчий собор у Києві

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  • Петро Порошенко на об'єднавчому соборі у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

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  • Мітинг поблизу Софійского собору в Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

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  • Об'єднавчий помісний собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    "Велике державне питання"

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  • Демонстрація в Києві поблизу Софійского собору

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    Тисячі вірян з усієї України

    На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.

  • Патріарх РПЦ Кирил і президент РФ Володимир Путін

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  • Києво-Печерська Лавра

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор

    Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


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