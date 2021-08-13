Зеленський зустрівся в Києві з вселенським патріархом Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський зустрівся ввечері п'ятниці, 21 серпня, з вселенським патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України.
"Для мене особисто, для України, для нас усіх - це велика честь, що Ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої незалежності. Це для нас дуже важливо (...) І це знакова подія, тому що це відбувається у рік 30-ліття Вашого обрання Вселенським Патріархом", - зазначив Зеленський, якого цитує сайт президента України.
Натомість Варфоломій подякував Зеленському за запрошення й наголосив, що щасливий перебувати на українській землі особливо під час святкування до Дня незалежності. "Для нас велика честь відсвяткувати разом з Вами цю важливу для України дату", - сказав священнослужитель.
Війна на Донбасі й порушення свободи віросповідання
Зазначається, що співрозмовники обговорили "питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях України".
Під час розмови зі вселенським патріархом Володимир Зеленський відзначив, що Україна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій. Водночас Зеленський додав, що одним з чинників, які застосовуються проти України як гібридна зброя, є релігійний.
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Український лідер подякував патріарху Варфоломію за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності та за постійні молитви за мир в Україні.
Вселенський патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ.
Як повідомлялося, васеленський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії у Києві 22 серпня.
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Рішення Вселенського патріархату
Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.
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Нова православна церква в Україні
15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано помісну православну церкву України.
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Предстоятелем став митрополит Епіфаній
Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.
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Собор в закритому режимі
В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.
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Не без політики
На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.
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Незалежна й рівноправна
Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.
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"Велике державне питання"
У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".
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Тисячі вірян з усієї України
На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.
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РПЦ розірвала відносини з Константинополем
Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.
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УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).
Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков