Зеленський здійснив кадрові зміни в СБУ та в Київській області

Президент України Володимир Зеленський затвердив кадрові зміни в Службі безпеки України (СБУ) та в деяких районних державних адміністраціях. Зокрема в понеділок, 1 липня, Зеленський підписав указ про призначення заступником голови СБУ Дмитра Нескоромного. Текст указу опублікувала пресслужба українського президента.

За даними інформагенції "Українські новини", Нескоромний пройшов всіма кар'єрними щаблями у главку "К" СБУ, дослужившись до заступника начальника Головного управління. Нескоромний брав участь у затриманні так званих "діамантових прокурорів". 27 лютого 2017 року новий начальник управління "К" Павло Демчина, що прийшов на місце Віктора Трепака, звільнив Нескоромного.

Крім того, цього ж дня Зеленський призначив керівниками обласних управлінь СБУ в Закарпатській та Львівській областях - ними стали, відповідно, Іван Рудницький та Олександр Бондарук.

Раніше одним зі своїх перших указів Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України керівника свого передвиборчого штабу та партнера по студії "Квартал 95" Івана Баканова. Зеленський також звільнив з посади заступників голови Служби безпеки України Олега Фролова і Владислава Косинського, а також керівників п'ятьох обласних управлінь СБУ, нагадують "Українські новини".

Кадрова "чистка" в Київській області

Водночас сайт президента Зеленського у понеділок також опублікував розпорядження про звільнення п'ятьох голів районних державних адміністрацій у Київській області. Йдеться про Бородянську, Васильківську, Вишгородську, Обухівську й Поліські райдержадміністрації.

Всі ці звільнення відбулися у зв'язку з завершенням терміну президентських повноважень Петра Порошенка, який призначав на посади цих чиновників, зазначається в текстах розпоряджень.