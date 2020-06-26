Зеленський звільняє голову Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України у п'ятницю, 26 червня.

"Отримав декілька днів тому від Служби безпеки України інформацію щодо того, що в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м'яко кажучи, неправильні речі, пов'язані з порушенням закону України. Закон один для всіх. Тому коли я одержав цю інформацію, одразу сказав, що звільню голову облдержадміністрації. А правоохоронні органи мають займатися всім іншим", - заявив Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області.

Цього ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрієві Балоню про підозру у вимаганні 1,8 мільйона гривень і просить суд заарештувати його із заставою 12 мільйонів гривень. Про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає агентство "Українські Новини". За її словами, голові ОДА повідомлено про підозру за статтею 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу. Також повідомлено про підозру ймовірному спільникові - чиновникові обладміністрації.

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Володимир Зеленський призначив ексзаступника голови Херсонської ОДА і ексслідчого Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА в листопаді 2019 року.

25 червня Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання голови ОДА і службової особи ОДА під час отримання хабара.

"Як встановило слідство, чиновники в змові запропонували керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 мільйона гривень в обмін на неперешкоджання його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти мали передаватися траншами", - розповіли у НАБУ.

За даними Бюро, чиновники ОДА отримали перший транш у 100 тисяч гривень в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Як повідомляється, вони були викриті на місці злочину під час передачі другого траншу у 250 тисяч гривень.

Того ж дня, 25 червня, Кабінет міністрів України погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації.

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