Зеленський звільнив посадовців СБУ і обласних губернаторів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення 15-и губернаторів, двох заступників голови Служби безпеки та шістьох начальників обласних управлінь відомства. Відповідні укази оприлюднені у вівторок, 11 червня.

Зеленський звільнив заступників голови СБУ Олега Фролова і Владислава Косинського та ще шістьох начальників обласних управлінь відомства в Одеській, Львівській, Волинської, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Як заявлено на сторінці команди Зеленського у Facebook, йдеться про звільнення "в областях, де було зафіксовано багато явищ, пов'язаних з контрабандою". Крім того, Зеленський "увільнив від тимчасового виконання обов'язків" голову служби зовнішньої розвідки.

Крім того, президент підписав укази про звільнення або відсторонення 15-и голів обласних державних адміністрацій. Звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Тернопільської, Сумської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА. Очільників облдержадміністрації Херсонщини, Полтавщини та Одещини відсторонені від тимчасового виконання обов'язків.

Заступники звільнених керівників тимчасово виконуватимуть обов'язки голів ОДА.

Раніше 11 червня Зеленський вже звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами і поклав виконання обов'язків керівника на його заступника Сергія Борзова. Крім того, президент скасував два укази свого попередника Петра Порошенка про призначення ченів Вищої ради правосуддя.