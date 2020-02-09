 Зеленський звільнив Богдана та призначив на його місце Єрмака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

Зеленський звільнив Богдана та призначив на його місце Єрмака

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента Андрія Богдана. На цю посаду призначений Андрій Єрмак.

Андрій Богдан

Андрій Богдан (фото з архіву)

DW.COM

Андрій Богдан декілька разів поєднував державні посади з адвокатською діяльністю, що заборонено законом. А під час передвиборчої президентської кампанії він був акредитований у ЦВК як журналіст "1+1", повідомили "Схеми". (22.11.2019)

Президент України Володимир Зеленський призначив на високі посади люстрованих чиновників з уряду Миколи Азарова, повідомляє проект "Схеми". (31.01.2020)

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента та призначив на цю посаду Андрія Єрмака, котрий раніше обіймав посаду помічника президента. Відповідні укази у вівторок, 11 лютого, оприлюднені на сайті глави української держави.

Богдана було призначено головою Адміністрації президента України 21 травня 2019 року. При цьому на нього мала поширюватись дія закону про люстрацію, оскільки Богдан раніше був уповноваженим уряду Миколи Азарова з питань антикорупційної політики. Втім, Адміністрацію президента перейменували на Офіс президента, а посада голови Офісу президента у законі про очищення влади не згадувалась, тож 25 червня 2019 Богдан очолив Офіс президента. 

У свою чергу, Єрмак працював помічником Зеленського також із 21 травня 2019 року.

Нагадаємо, що напередодні Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що у Росії є бажання "завершити ситуацію в Донбасі". 

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