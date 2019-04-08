Зеленський заявив про намір перенести адміністрацію та звільнити Луценка

Комік та кандидат у президенти Володимир Зеленський подякував чинному главі держави Петру Порошенку за визнання поразки у другому турі виборів. Про це сам Зеленський заявив журналістам під час брифінгу в своєму штабі кандидата ввечері в неділю, 21 квітня.

Відповідаючи на запитання, він підтвердив наміри змінити місце розташування адміністрації президента, але так і не навів жодних подробиць, зазначивши, що приміщення має бути відкритим та меншим, адже кандидат бажає скоротити штат адміністрації.

Окремо Зеленський наголосив на намірі здійснити кадрові зміни, зокрема звільнити генерального прокурора України Юрія Луценка. "Луценко - це стара команда. Ми призначатимемо нових людей, і це стосується не тільки пана Луценка", - сказав Зеленський на брифінгу у своєму штабі в неділю. Він також зазначив, що з кадрових питань буде окрема прес-конференція.

Кадрові заміни, згідно заяв Зеленського, також відбудуться й у складі української делегації, що бере участь у переговорах у "мінському форматі", який він хоче "перезавантажити". Загалом кандидат наголосив на своїй прихильності мінським угодам, а також "нормандському формату" переговорів за участю України, Росії, Німеччини та Франції.

Щодо планів повернення Донбасу, то тут Зеленський анонсував "потужну інформаційну війну, щоб закінчити війну", зазначивши, що пізніше докладно розкриє подробиці цього плану.

Своїм першочерговим завданням Зеленський назвав звільнення військовополонених, зокрема українських моряків. "Я зроблю все, щоб повернути наших хлопців додому. Це - пріоритетне завдання", - сказав кандидат.

Він також висловився на підтримку нового мовного законопроекту, що зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді. "Я повинен як гарант захищати українську мову, і я це робитиму", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський лідирує у національному екзит-полі.Згідно з результатами опитування, за Зеленського у другому турі президентських виборів свої голоси віддали 73 відсотка виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента проголосувало 25,5 відсотка опитаних. Зіпсували бюлетень 1,5 відсотка.