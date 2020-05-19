Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, 20 травня, що українська сторона буде брати участь у мінському форматі до кінця. "З точки зору "Мінська", будемо боротися до кінця за "Мінськ", тому що з ним пов'язані санкції проти Росії і ви знаєте, що їх усі хочуть зняти - не тільки Росія, але і багато європейських країн, які економічно страждають через них", - сказав Зеленський під час пресконференції у Києві.

Він нагадав, що давав собі один рік на те, щоб "боротися у мінському форматі", для реалізації мінських домовленостей. Водночас Зеленський визнав, що робота загальмувалася через коронавірус. "Тому я даю собі ще декілька місяців, щоб дотиснути і щоб ми могли знайти дипломатичний вихід з цієї ситуації згідно з мінськими домовленостями", - зазначив президент України.

Зеленський додав, що має план "Б" і план "С", але він би не хотів їх застосовувати. Водночас він припустив, що "може так статися, що не спрацює і перший план". Український президент також заявив, що готовий до прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним для припинення війни на Донбасі й повернення окупованих територій.

Він зазначив, що в суспільстві по-різному оцінюють прямі перемовини з Путіним, але водночас висловив переконання, що це потрібно робити. "Є деякі речі, які ти можеш зрозуміти, коли ти сам на сам. Є деякі відповіді, які бажано почути, коли ти сам на сам, для того, щоб зробити стовідсоткові висновки і йти по іншому плану, по плану Б", - розповів Зеленський. "Я ще раз кажу, мінський формат - пріоритет, але ніхто не скасовує будь-який інший формат, я готовий до будь-якого формату, який може наблизити нас до кінця війни і повернення на нашу територію людей, до будь-якого формату. Мені все одно, нам потрібен результат", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, керівник офісу президента України Андрій Єрмак запропонував перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, Київ пропонує залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі залишили їх після травня 2014 року. Андрій Єрмак зазначив, що учасники ТКГ залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених мінськими домовленостями.

Водночас він наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень.

14 травня ТКГ обговорила в режимі відеозв'язку питання припинення вогню на Донбасі. Засідання ТКГ у зв'язку з поширенням нового коронавірусу вже проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня і 22 квітня.

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